El esfuerzo y la determinación llevaron a Katy Winge a un revolucionario puesto en Altitude

La primera interacción entre este profesor adjunto universitario en su primer año de trabajo y Katy Winge llegó por correo electrónico.

Era una solicitud para salir de clase.

La primera clase. De cinco sesiones. En la escuela de posgrado. En Northwestern.

Chris Herring no estaba seguro de lo que debía hacer.

"Ella me escribió enseguida, antes de que la clase comenzara, y me dijo: 'Hola, profesor: si está bien, y me autoriza, realmente necesito faltar a la primera clase'", comenta Herring entre risas. "Y pensé: '¿Cómo?'"

Pensó en lo que debía hacer.

"Y así, inmediatamente, obviamente nunca había dado clases antes, estaba tratando de pensar en qué tan duro tenía que ser con mis estudiantes con respecto a faltar a clases en un trimestre de cinco clases", reconoce riéndose.

Pero, aquí hay un detalle. Herring es un reportero de la NBA. La solicitud de Winge era para poder cubrir el draft de la NBA del 2016 en Brooklyn. Él respetó eso. Y respetó aún más la previsión y la fortaleza de una estudiante que todavía no conocía para pedir algo así.

"Creo que, quizás, ese fue el momento en el que se separó del resto", reconoció Herring. "Ella habría sido la primera persona con la que hubiera lidiado en cualquier nivel de esa clase. Ella tenía presencia incluso antes de conocerla. Cuando realmente uno se detiene y piensa en lo que eso significa. Así de grande es la presencia que tiene en algunos aspectos".

Y, ahora, en un papel revolucionario como la primera mujer analista para las diversas plataformas de Altitude Sports, la presencia de Winge se amplificará.

El mundo de Katy está lleno de vida, risas y determinación. Tiene una gran presencia, una gran personalidad y ¡TUITEOS EN MAYÚSCULAS LLENOS DEL ENTUSIASMO CON EL QUE VIVE CADA MOMENTO!

¿Con signos de exclamación? Sí, con signos de exclamación.

Convertirse en la primera mujer analista de radio en la historia de los Nuggets, obtener un lugar estelar en Altitude Sports como la primera mujer en hacer análisis en detalle de los Nuggets en televisión y hacer todo esto a los 25 años implica una gran cantidad de todo lo que Winge ya demostró.

Ella no llega sin una mochila de experiencias. Como jugadora, fue una de las más buscadas en Minnesota y jugó en la universidad en Illinois State incluso después de que el desgarro del ligamento cruzado anterior en su primer año de la escuela secundaria le puso límites a su reclutamiento. Como presentadora, ya tiene muchísimas horas cubriendo todo, desde los Nuggets al equipo de Las Vegas Aces de la WBNA, además de torneos de básquetbol de la escuela secundaria.

Ella siempre vivió el juego. Ahora, lo hará oficialmente como miembro de tiempo completo en la NBA.

"Después de ver el trabajo como analista televisiva de Katy en el básquetbol secundario y universitario, se puede observar con facilidad que es excelente en ello", comentó Kenny Miller, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Altitude. "Su pasión y conocimiento del deporte serán un deleite para los fans de los Nuggets que estén viendo o escuchando este año. Katy ha recorrido un largo camino como profesional en un corto período. Estoy tan orgulloso y emocionado por ella: es la primera mujer analista de radio que han tenido los Nuggets".

Sin embargo, tal vez nadie estará más emocionado que Winge. Esta es la unión de dos amores.

Primero, el básquetbol.

Cuando era una niña en Minnetonka, Minnesota, Winge conoció el deporte.

"Era algo que realmente nos unía a papá y a mí, creo que probablemente por eso me apegué al deporte de la forma en que lo hice", reconoce Winge. "Porque hacíamos eso todos los días".

Además, estaba creciendo sin pausa. Y podía jugar. En tercer grado, Winge estaba jugando básquetbol organizado. En la secundaria, era evidente que ella no solo estaba allí: era consistentemente una de las mejores jugadoras, si no es que la mejor, de los equipos en los que jugó.

Como estudiante de octavo grado, jugó en el equipo titular de la secundaria durante el verano. Naturalmente, cuando llegó a Minnetonka High en noveno grado, Winge fue asignada inmediatamente en el equipo titular. Como jugadora titular. Finalmente, el mejor programa de la AAU de Minnesota, North Tartan, la buscó para que se una a sus filas. A esto le siguió el interés en reclutarla para otros programas del Big Ten, entre otros. Sin embargo, en el último partido de su temporada de preparación junior, el desgarro de un ligamento cruzado anterior detuvo a varias de las instituciones que mostraron interés en ella.

Un sinuoso camino de eventos la llevó hasta Illinois State. Una asistente, quien la reclutó para otra universidad, llegó a los Redbirds en Normal, Illinois, y convenció al personal de darle una oportunidad a una jugadora que ya conocía como alguien de alto nivel antes de la lesión de rodilla. Funcionó. Winge tomó un viaje de reclutamiento a Illinois State, se sintió cómoda y jugó durante su carrera universitaria para los Redbirds.

El básquetbol fue su primer amor.

"Lo que yo era capaz de hacer por medio del deporte, la persona en la que me convertí, las cosas que reconocí como importantes en mi vida, las relaciones que construí, eso es invaluable para mí", reconoce Winge. "Realmente fue mi primer amor. Le di todo lo que tenía al deporte y vi cómo me forjó a mí y mi vida; me acercó a toda mi familia y algunos de mis mejores amigos los conseguí por el deporte".

"Como pude jugar en tan alto nivel, aprendí realmente rápido por lo que pasan los atletas de alto rendimiento. Y las historias detrás de esas personas. Y cómo son más que solo jugadores. Creo que tuve que dejar de jugar para reconocer eso y el poder detrás de ello. Y ahí es cuando entendí que necesitaba mantener esto en mi vida".

En la escuela secundaria, mientras Winge estaba en el punto máximo de su carrera como basquetbolista, una subcorriente comenzó a aparecer: Los medios. Empezó desde pequeña.

"Teníamos un programa de noticias en la escuela secundaria en el que participaba", comentó Winge. "Pero muy poco".

Ella lo puso en segundo plano.

Cuando comenzó la universidad, pensó en un principio que la escritura sería su camino. Pero no fue adecuada para ello. Winge siempre tuvo planeado obtener una doble especialización: una de ellas en marketing. El periodismo de difusión no se le apareció claramente hasta que, como jugadora, comenzó a ser el tema de las presentaciones en video de los periodistas locales.

"Y ese creo que fue en el momento en que pensé 'Yo podría hacer esto'", reconoce Winge. "Yo podría entrevistar a los atletas y obtener sus historias. Y, después, lo llevé un paso más allá. Conozco el juego tan bien, esa es mi mayor fortaleza como jugadora de básquetbol, mi CI, mi comprensión y lectura de las defensas, mi capacidad de usarla en jugadas y estrategias diferentes. Así que, cuando junté todas esas piezas, pensé 'Podría llegar realmente lejos con esto'".

Tan lejos, que llegó a Altitude, de hecho.

Su doble especialización sería periodismo de difusión y marketing. Y saltó directamente al mundo de los medios. Trabajó para TV10 en el campus, donde escribió, editó y produjo su propio programa deportivo, una vez a la semana. Se involucró más en los comentarios deportivos. Cuando terminó de jugar con los Redbirds, y de estudiar en el extranjero, Winge obtuvo un trabajo en una estación de televisión local más pequeña.r

Después, dejó ese trabajo de tiempo completo para ir a la escuela de posgrado en Northwestern.

"Creo que ella se arriesgó un poco más de lo que mucha gente está dispuesta a hacer cuando va a la escuela de estudios superiores", comentó Herring. "Muchas personas que realizan este tipo de estudios son personas que van a la escuela de estudios superiores justo después de la universidad. En su caso, dejó un trabajo de tiempo completo con el que creo que mucha gente habría estado conforme".

Sin embargo, ese es el punto. Si Winge estuviera en un camino con el que no está satisfecha, nunca dudaría. Winge corrigió rápidamente la dirección para llegar al lugar en el que quería estar. En esta situación, Winge quería estar en un mercado regional o con un equipo. Después de la escuela de posgrado, fue contratado por los Nuggets para ser la reportera en el Pepsi Center.r

¿Y un año más tarde? Esto.

Entonces, el miércoles por la noche representa un principio y un final. Winge entrará al Staples Center sabiendo que ella está viviendo su sueño de cubrir el básquetbol en una variedad de formas: como reportera asistente, como analista en televisión y en radio, y como presentadora. Sin embargo, con solo un cuarto de siglo de vida, hay mucho aún por delante.

Todo, de hecho.

"Su techo es el que ella quiera que sea", expresó la productora Vanessa Lambert, quien supervisó a Winge como pasante en Fox Sports North. "De manera realista, creo que una persona ideal para ella sería Doris Burke (analista de la NBA en ESPN). Ella adora a Doris y (Doris) es increíble en lo que hace. ¿cómo podría no gustarte? Katy me recuerda posiblemente a Doris cuando estaba emergiendo. En el sentido de que todos las respetan y las quieren por sus conocimientos y por el tipo de personas que son".

Winge valora la oportunidad.

"Pienso en ello todo el día", confiesa. "Cada día de mi vida, pienso '¿Esto de verdad está pasando?'. Porque no puedo creerlo. Este es mi trabajo soñado. El trabajo que tengo ahora mismo, en el que hago un poco de todo. Puedo dar algunos comentarios. Puedo presentar a veces. Puedo hacer algunos análisis. Y es un lugar en el que mi conocimiento sobre básquetbol no solo es respetado, sino también admirado, y estoy desafiada a usarlo todos los días. Es tan especial y tan único. Soy absolutamente honesta cuando digo que no hay un día que pase en el que dé todo por sentado. Porque no puedo creer que llegó a mí de la manera en que lo hizo. Sí, trabajé muy duro. Sabía exactamente lo que quería y estaba decidida a encontrar una manera de llegar allí".

