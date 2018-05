El entrenador de los Nuggets, Michael Malone, le otorga el crédito de sus 100 victorias a los jugadores

Cien victorias.

Suena como un gran hito para los entrenadores, y lo es para Michael Malone, entrenador de los Nuggets, que alcanzó su centésima victoria en el enfrentamiento contra Oklahoma City el jueves por la noche. Pero ¿qué significa para Malone? Nos brindó una opinión reflexiva de cómo ve al equipo después del partido del sábado por la mañana.

“Cien victorias no significan mucho”, expresa Malone. “Me preocupa más el panorama completo, la dirección en la que vamos. Eso es lo que considero más importante. No se trata de mí, honestamente hablando. Cuando tengo el vestuario lleno de jugadores que están ahí porque lo desean de verdad y trabajan cada día con la actitud y la mentalidad correctas, me doy cuenta de que me encanta hacia dónde vamos. Y deseo estar aquí para ver cómo este equipo avanza en conjunto.

“Y cuando pienso en lo que podríamos llegar a lograr durante el proceso, pienso que me encantaría poder estar aquí para verlo, por lo que somos, por el talento que tienen y por lo mucho que me divierte trabajar con ellos. Hace tres años, cuando llegué por primera vez, me hice cargo de un equipo que no estaba jugando bien. Cuando llegas, tratas de instaurar una cultura y cambiar las cosas, que es algo que logramos en tres años. Me siento desafortunado, ya que pienso que si Paul Millsap estuviera sano, no tendríamos que estar luchando con nuestras vidas para estar en la octava posición. Creo que es probable que juguemos de local en una situación ventajosa en la primera ronda. Pero es como es. Tienes que adaptarte. Tienes que ajustarte.

“Cien victorias es algo increíble. Pero son los chicos los que ganan, no yo. Intento ubicarlos en la mejor posición posible. Pero más importante aún, cuando reflexiono acerca de esto, es que me encanta dónde estamos. Me doy cuenta desde dónde venimos y, sobre todo, me encanta hacia dónde vamos. Y eso es algo que hay que agradecer a Josh Kroenke (presidente del equipo), a Tim Connelly (presidente de operaciones de básquetbol), a mi equipo de entrenamiento y a todos los jugadores que tenemos”.

