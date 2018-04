El Comisionado de la NBA Adam Silver elogia la dirección de la franquicia de los Nuggets

El Comisionado de la NBA Adam Silver visitó Denver el jueves y se reunió con el equipo de ejecutivos y los titulares de pases de temporada, además de asistir al partido de los Nuggets contra los Pistons.

Silver se tomó unos minutos antes del partido para sentarse con Nuggets.com en una amplia entrevista en la que, en parte, se refirió al estado de la franquicia de los Nuggets, el impacto de Nikola Jokić y si el partido All-Star podría regresar a la ciudad.

P: ¿Cuál es su opinión sobre la franquicia de los Nuggets?

R: Mi opinión es que es maravilloso ver cómo va todo ahora, tanto desde el punto de vista de los negocios como del básquetbol. Puede que no sepan esto, pero su equipo lidera la liga en cuanto a crecimiento a partir de la última temporada hasta esta temporada en términos de venta de entradas. Por lo tanto, esa es obviamente una gran posición en la que estar. Josh Kroenke y su equipo están haciendo un trabajo maravilloso. Hay muchas nuevas contrataciones, mucho enfoque en la comunidad, lo que atrae a más aficionados y crea un mayor compromiso. Eso es algo que revisamos en toda la liga y lo comparamos con otros equipos. Yo diría que aquí se llevan a cabo las mejores prácticas. Por lo tanto, como comisario, estoy encantado de verlo.

En cuanto al básquetbol, creo que hay más transparencia desde el punto de vista de un aficionado. Ellos ven exactamente lo que ocurre. Este es un equipo muy competitivo. Está a punto de entrar a las eliminatorias, por supuesto que hay una gran batalla con un grupo de equipos por obtener el octavo lugar. Creo que Mike Malone está haciendo un trabajo maravilloso con estos tipos. (Los ejecutivos) Arturas (Karnisovas) y Tim (Connelly)…y eso lleva tiempo. Le tengo aprecio a la familia Kroenke. Tienen mucha experiencia en los deportes. Yo creo que hay muchas similitudes en todas las propiedades que administran, que hay que construir cultura, que se necesita continuidad, un plan a largo plazo, y eso es lo que vemos ahora. Desde el punto de vista de un aficionado, este es el momento de apoyarlos. Aquí tenemos muchos jugadores jóvenes. El gran talento va a permanecer en esta organización durante un largo tiempo.

P: En lugar de igualdad, prefiere hablar de "igualdad de oportunidades". ¿El ascenso de Denver es un ejemplo de ello?

R: Mucho. Con igualdad de oportunidades, me refiero a que en esta liga es muy difícil crear igualdad como la que tiene la NFL, la noción de que Un domingo cualquiera, cualquiera puede ganar. Esto es porque un solo jugador puede tener un gran impacto en esta liga. Habiendo dicho eso, lo que queremos ver en la oficina de la liga es que se recompense a la administración. La administración es la que está dispuesta a invertir tiempo y recursos en la construcción de la cultura apropiada que tiene una estrategia a largo plazo para la construcción de un equipo. Eso es lo que vemos aquí en Denver. Y creo que ahora todas las piezas están en su lugar y que este mercado es un lugar maravilloso que claramente puede atraer a grandes jugadores. Y, probablemente, lo más importante, lo que veo últimamente es que los jugadores van a ir a donde necesiten para ganar. Y se van a sentir atraídos a organizaciones que están dispuestas a realizar este tipo de inversiones. Eso es exactamente lo que vemos aquí.

P: ¿Ves lo mismo en toda la liga?

R: Sí. Lo que estamos viendo en toda la liga es que, y no es ningún secreto que entré a la liga a comienzos de los años noventa, al menos desde un punto de vista económico había una ventaja en estar en determinados mercados. Esto es debido a que la mayoría de los acuerdos (de patrocinio) para los jugadores eran de carácter local y, si estabas en un mercado grande, esos acuerdos iban a ser más grandes que en un mercado pequeño o mediano como Denver. Pero creo que lo que vemos ahora es que hay más afluencia global de jugadores; nuestros partidos se distribuyen a 215 países y territorios. Las oportunidades son realmente mundiales. Si hablas con Nike, Adidas, Pepsi, los grandes patrocinadores de esta liga, ellos comercializan sus productos en todo el mundo. Entonces, la diferencia gradual entre, por ejemplo, Denver y Houston no es demasiado importante para ellos, pues, en realidad, están dirigidos a China, África y toda Europa. De esta forma, las pequeñas diferencias en los mercados o incluso las diferencias significativas en los mercados de EE. UU. no son importantes. Desde el punto de vista del jugador, donde obtienen recompensas, tanto porque son los más competitivos del mundo como porque de verdad quieren ganar, en un sistema de límite de sueldos sí les van a pagar. A donde vayan, siempre va a haber un mercado donde les pagan bajo un sistema de límite de sueldos. Sin embargo, en cuanto a ser más conocidos y aplaudidos, y a las oportunidades económicas que esto conlleva, todo eso viene del éxito. Eso es lo que a uno le gusta ver.

P: ¿El ascenso de Nikola Jokić es un impulso para una liga que busca continuamente ampliar su alcance mundial?

R: El básquetbol es un deporte único en cuanto a que estos jugadores se acostumbran al juego a través de tener una relación especial con los fanáticos. Yo diría que en nuestra liga - sin cascos, sin banquillo, sin gorros, en camiseta sin mangas y pantalones cortos; donde juegan como ofensa y defensa - están totalmente expuestos a nuestros aficionados. Creo que es una de las razones por las que les gusta tanto usar las redes sociales. Siempre se presentan completamente como ellos mismos para sus fanáticos. Como parte de eso, creo que nuestros jugadores disfrutan de ese aspecto. Los grandes jugadores de esta liga entienden que son profesionales del espectáculo. No pierden de vista el hecho de que en última instancia es un deporte, en la cancha solo se trata de ganar. Aunque creo que disfrutan los beneficios que vienen con eso. En nuestra liga, sí producimos estrellas, no creo que sea un secreto. Y quienes tienen más éxito son las estrellas que trabajan dentro de un sistema. Sin embargo, creo que Jokić o cualquiera de los otros jugadores internacionales que entran a esta liga tienen la posibilidad de que hoy se puedan ver los partidos en los teléfonos inteligentes donde todos en su ciudad natal pueden ver todos los partidos, sin importar en qué parte del mundo estén, ya sea en China o en Lituania, todos pueden ver todos nuestros partidos. Y, lo que para mí es increíble desde hace unos pocos años, es que también tienen una calidad fantástica. La aplicación de la NBA y el League Pass son increíbles. Se hace un clic y ahí está. Los medios digitales junto con las redes sociales son los elementos que permiten que este juego ahora sea tan globalizado.

P: ¿Con qué rapidez cree que cada equipo tendrá un equipo de G-League y cree que los Nuggets tengan uno pronto?

R: Nos vamos acercando. El próximo año vamos a tener franquicias de G-League en hasta 27 de los 30 equipos. Es evidente que vamos a llegar a los 30 equipos. Creo que es simplemente una cuestión de que faltan algunos años para lograrlo. Hay circunstancias especiales en algunos de nuestros mercados. El problema de los jóvenes que cursan un solo año en la universidad antes de partir a la NBA ha aparecido mucho en las noticias últimamente. Independientemente de lo que suceda en cuanto a la edad, la G-League va a ser una gran parte de esa solución.

P: ¿Usted cree que un partido All-Star vuelva a Denver?

R: Absolutamente. No ha habido conversaciones en el último par de años. Pero es más en función de equipos apostando por All-Stars. Sé que tuvimos una gran experiencia, nuestros socios de marketing y los fanáticos lo pasaron muy bien aquí en Denver, y nos encantaría volver con un partido All-Star.

P: ¿Hay tanto talento en la liga, de arriba abajo, como siempre?

R: Yo lo veo de la misma manera. Yo crecí como un fanático de la NBA. Llevo 26 años con la liga y no recuerdo un momento en el que hubiera habido tanto talento en la cancha. Cuando estoy en casa en Nueva York y veo, mediante League Pass, partidos de toda la liga todas las noches, es difícil encontrar un partido donde no haya uno o dos jugadores específicos en los que te enfocas con atención especial, incluso si fuera un equipo que no participa de las eliminatorias este año. … Creo que estéticamente, se hicieron algunos cambios en las reglas hace aproximadamente una década que ahora hacen que el juego sea un poco menos físico, permite que jugadores como Steph Curry hagan las cosas fantásticas que hacen en la cancha, o como James Harden, o incluso Jokić. Creo que eso es lo que realmente atrae a los fanáticos del juego. Ver esa gran condición física, esas grandes habilidades y este concepto de banda de jazz; estas personas que se juntan y de verdad crean cosas increíbles todas las noches. El juego es genial. Todavía estamos centrados en desarrollar más jugadores jóvenes buenos. Pero el objetivo final es crear una liga muy competitiva de 30 equipos y creo que estamos bien encaminados para lograrlo.

