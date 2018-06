Detalles de los jugadores de los Nuggets del 2017-18: Nikola Jokić

Los Nuggets a través de los ojos de Nikola Jokić…

Cuando Nikola Jokić:

anotó al menos 25 puntos, los Nuggets iban 10-6

hizo un doble-doble, los Nuggets iban 27-11

hizo un triple-doble, los Nuggets iban 9-1

hizo 10 o más asistencias, los Nuggets iban 11-2

jugó 35 o más minutos, los Nuggets iban 15-11

hizo 2 o más triples en un juego, los Nuggets iban18-12.

No importa de dónde se mire, la producción de Jokić significó victorias para los Nuggets. El pívot inicial del equipo fue un anotador, un recuperador y un creador de jugadas con una carrera con promedios altos de 18,5 puntos, 10,7 rebotes y 6,1 asistencias. Y, sin embargo, nunca se preocupó por la puntuación más de lo que lo hizo por crear jugadas. El promedio de asistencia lo puso entre los mejores 15 de la NBA, para cualquier jugador. Y, siempre que el resultado fuera una victoria, Jokić menospreciaba su total final de puntos con más facilidad que muchos en los medios que lo rodeaban después de cada juego. Era un enfoque más maduro de alguien de 23 años que de algunos mayores.

Y era Jokić puro.

El éxito del equipo, para él, se mantuvo por encima de todo. Y no quería decir que a veces no necesitara una charla previa para mantenerlo tan productivo como fuera posible. En la edición de mayo de Nuggets 360 con el entrenador Michael Malone en Altitude Sports, el entrenador relató una conversación que tuvo con Jokić a finales de la temporada después de que hubiera unos imprevistos después de la reimplementación de Paul Millsap, que había perdido 44 juegos consecutivos, para que volviera a la alineación.

"Podías ver que Nikola se estaba desviando", dijo Malone. "No estaba siendo agresivo. Tuve muchas conversaciones personales con Nikola este año. Lo agarré en mi oficina después de que perdiéramos contra Dallas en el camino y le pregunté: '¿Qué está pasando?'. Le dije: 'Parece como si solo estuviera ahí, sin realizar los movimientos, porque eso sería injusto; pero no ser agresivo. Sin jugar de la manera que Nikola había estado jugando por 44 partidos. Y una vez que le dije: 'Mira, eres nuestro mejor jugador. No quiero que te desvíes hacia nadie. Quiero que seas agresivo'. Y, para Nikola, ser agresivo no siempre significa solo hacer puntos, es crear jugadas, llegar a la línea de tiros libres y recuperar el balón".

"Y pensé, una vez que tuvimos esa conversación, vi a Nikola decir, '¿Sabes qué? Tengo que ser así. No puedo preocuparme por Paul o Gary (Harris), o Will (Barton) o Jamal (Murray), o ningún otro. Tengo que jugar mi juego'. Una vez hecho esto, fue fenomenal".

Jokić se instaló en una rutina, se puso los Nuggets al hombro y casi los llevó a los playoffs. Después de esa conversación tras el juego de Dallas el 6 de marzo hasta el final de la temporada Jokić estaba completamente inspirado. En los últimos 18 juegos de la temporada, tuvo un promedio asombroso de 24 puntos, 11,5 rebotes, 6,4 asistencias, 1,4 robos y 1 bloqueo por juego. Los Nuggets iban 8-3 en los últimos 11, y 6-1 en los últimos siete. Jokić fue la roca en la que el equipo confiaba cada noche y él no defraudó.

OFENSIVA: Como ha sido su registro de marca, Jokić tuvo una alta calificación en casi todo tipo de acción ofensiva. Hizo un promedio de más de un punto por posesión en bloqueo y giro, lanzó luego de recibir el balón, realizó cortes, rebotes ofensivos para asegurar canastas y aislamiento. Jokić estaba entre los mejores 10 % de la NBA en lanzamientos luego de recibir el balón, rebotes para asegurar canastas y aislamiento.

Lanzó al menos 44 % en pívot (44,1), bloqueo y giro (48), lanzamientos luego de recibir el balón (44,7), cortes (58,7), rebote ofensivo (67,4), aislamientos (58,5) y entre bloqueos (50). Cuando se consideran las asistencias, los 1,36 puntos de Jokić por posesión se clasificaron entre los mejores 10 % de la NBA, según las estadísticas de Synergy.

Fue simplemente un jugador ofensivo devastador. Y, sin embargo, puede mejorar. Ya que su lanzamiento de salto es tan confiable, Jokić se apoyaba mucho en él, especialmente hacia el final de la temporada cuando estaba cayendo a una velocidad extremadamente alta.

Sin embargo, era más efectivo en la zona pintada, con lanzamientos con un 58,6% de intentos desde 2,4 metros o menos. Por lo tanto, más lanzamientos a la cesta en las jugadas de bloqueo pueden estar por venir en la próxima temporada. Y, en pívot, Jokić todavía tiene que crecer en su trabajo, su fuerza, su posición en el acabado mediante el contacto y la concentración en el acabado de las bandejas de movimientos rápidos al aro. No es irreal que podría aumentar su porcentaje de lanzamientos en pívot desde el 44,1 % de esta temporada hasta al menos 50 % en la siguiente.

DEFENSA: El entrenador Michael Malone observó el progreso de Jokić en el final de la defensa, año a año, por lo que lo llamó un defensor mucho más comprometido esta temporada. Y Jokić hizo progresos en el transcurso de la temporada. Sin embargo, los oponentes siguieron examinándolo en el área que era la más difícil, la defensa de bloqueo y giro.

En una NBA donde las ofensivas se propagan cada vez más, Jokić, un pívot, se enfrentó a esta asombrosa estadística: la defensa en pívot fue la TERCERA principal acción de defensa. La tercera.

El bloqueo y giro estaba primero, por mucho. Pusieron a Jokić en esas situaciones el 50,5 % de las veces. En segundo lugar, estaba la defensa a los lanzamientos luego de recibir el balón; un mero 17,9 % de las veces. La defensa en pívot estaba muy lejos en la tercera posición con el 10,4 %. Jokić puede esperar una repetición de la próxima temporada, y tener que defender el bloqueo y giro solo disminuirá a medida que continúa mejorando en la defensa de esa acción.

Sus estadísticas apresuradas son altas. Jokić hizo un promedio alto en su carrera de 1,2 robos por partido. Fue segundo en el equipo en el promedio de desviaciones (2,4), lideró el equipo en tiros de dos puntos contestados (9,5), fue tercero en lanzamientos triples contestados (3) y lideró a los Nuggets en un total de lanzamientos contestados por juego (12,6). Simplemente, su nivel de actividad en el extremo defensivo fue alto.

¿Hacia dónde avanzamos desde aquí?

"A mejorar, por supuesto" dijo Jokić. "Creo que hice un trabajo muy bueno el verano pasado de trabajar en el cuerpo. Tuve un descanso realmente agradable, mejorando en mis habilidades. Así que, solo hay que seguir adelante y ser coherente".

