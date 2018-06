Detalles de los jugadores de los Nuggets del 2017-18: Kenneth Faried

Para Kenneth Faried, la respuesta a qué sería como jugador en la cancha siempre ha sido simple y concisa.

"Van a ver algo salvaje", dijo el ala pívot veterano de siete años. "Cada vez que piso la cancha".

¿Y qué significa?

"Pongo el corazón en cada jugada", dijo Faried. "Y cada noche me verás salir a jugar y poner el corazón en cada jugada. Hago que sean juegos emotivos: me tiro, salto, lo que sea. La gente me mira y piensa "es salvaje".

Con ese fin, Faried puso toda esa emoción en sus apariciones en la cancha. Por 36 minutos, Faried dirigió a los Nuggets, los jugadores que aparecieron en más de 25 juegos, en el promedio de los ataques que hicieron, fue tercero en ayuda con bloqueos, quinto en tiros de 2 puntos contestados y fue quinto en tiros contestados de todo tipo.

Faried jugó en 32 partidos (14,4 minutos por juego), con promedios de 5,9 puntos y 4,8 rebotes. Si se extrapola a más de 36 minutos, los promedios serían 14,7 puntos y 12 rebotes. Por lo tanto, desde el punto de vista de la producción, Faried acumuló mucho en su tiempo en la cancha.

Su período más duro de juego fue justo después de la lesión de muñeca de Paul Millsap en noviembre. En ocho partidos, desde el 24 de noviembre al 10 de diciembre, Faried comenzó en seis de ellos, jugó un promedio de 27,1 minutos e hizo un promedio de 11,9 puntos, además de lograr 9,5 rebotes en esas competencias. Los Nuggets iban 3-0 cuando anotó al menos 14 puntos en esos juegos e iban 2-1 cuando realizó un doble-doble.

Su mayor impacto en la ofensiva fue durante las transiciones y como encargado del bloqueo y giro. Durante las transiciones, Faried obtuvo 1,25 puntos por posesión y lanzó un 69,6 % desde la cancha. En cuanto a los lanzamientos a la canasta, Faried anotó 1,304 puntos por posesión y lanzó un 61,9 %. Con su carácter atlético, fue una amenaza constante de lanzamientos altos durante las jugadas de bloqueo; y terminó muchas de ellas.

Defensivamente, Faried fue un defensor mejorado en el espacio. Los oponentes hicieron un promedio de solo 29 % de lanzamientos contra él en jugadas de aislamiento. Faried continuará mejorando las jugadas de bloqueo y giro, así como en los pívots de defensa.

Y, cuando no estaba jugando, Faried apoyaba a sus compañeros de equipo.

"Es solo un asunto de estar en la cancha o de lo que sea que pase; de ser asistente y ayudar a entrenar a la gente que está en la cancha", dijo. "Lo que tenga que hacer, sé cómo hacerlo para ayudar a mi equipo".

