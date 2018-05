Detalles de los jugadores de los Nuggets 2017-18: Wilson Chandler

Como el Nugget más antiguo, Wilson Chandler tiene un punto de vista del equipo que no tiene ningún jugador actual, entrenador o ejecutivo de oficina diferente de Josh Kroenke.

Él sonrió.

"He pasado por muchas cosas con este equipo", dijo Chandler.

Ha pasado por tres entrenadores y dos administradores generales, y hoy se encuentra en un plantel sin ninguno de los jugadores que lo recibieron cuando llegó a Denver luego de ser traspasado en febrero del 2011. Jugó en grandes temporadas victoriosas, en temporadas de reconstrucción y, actualmente, en un equipo que mira con cariño.

"En este momento creo que el futuro es brillante", dijo Chandler. "Menciona a un chico. Los jóvenes del equipo son realmente buenos. Jamal (Murray) ha avanzado mucho. Gary (Harris), (Nikola) Jokić, Trey (Lyles) o Will (Barton). Menciona a un chico. Creo que el cielo es el límite para el equipo. Solo deben seguir creciendo juntos y jugando en equipo".

Chandler mejoró en la medida en que avanzaba la temporada. Transformó su juego en la segunda mitad de la temporada (específicamente, durante la sección posterior del All-Star) para ayudar a los Nuggets a lograr un registro de 46 victorias y un puesto cerca de las eliminatorias. Aquí se puede ver el progreso:

Previo al All-Star: 9.3 puntos, 5.1 rebotes, 2.0 asistencias, 42.8 % de lanzamiento y 32.9 %de tiros de 3 puntos.

Posterior al All-Star: 11.5 puntos, 6.1 rebotes, 2.5 asistencias, 48.1 % de lanzamiento y 41.2 %de tiros de 3 puntos.

El alero inicial de los Nuggets tuvo más de 20 puntos en cuatro de cinco juegos después de la fecha límite del traspaso. Tuvo más de 10 puntos en 16 de los 54 juegos antes de la fecha límite del traspaso y en 17 de los 28 juegos después de esa fecha.

En general, Chandler promedió 10.0 puntos, 5.4 rebotes y 2.1 asistencias en su séptima temporada con los Nuggets.

OFENSIVA: Chandler siempre ha sido una especie de jugador multiuso, es decir, que tiene la capacidad de hacer un poco de todo en el área ofensiva. Y eso se refleja en la distribución de las acciones ofensivas que utilizó: al menos el 7 % en siete tipos diferentes. Los lanzamientos luego de recibir el balón fueron, por mucho, la acción que Chandler ejecutó con más frecuencia. Sin embargo, promedió un 27.7 %, ya que cumplió una función complementaria como apoyo a Murray, Gary Harris, Paul Millsap (o Will Barton) y Nikola Jokić, quien realizó la mayoría de los lanzamientos entre los titulares.

Como tal, sobresalió en el tipo de jugadas de "movimiento". Tuvo un 55.7 % de lanzamientos en transición, 60.3 % de cortes y 49 % en pases mano a mano. Además, Chandler fue eficaz en las jugadas de pívot, con un promedio de tiro de 51.1 en dichas acciones.

DEFENSA: Tal vez el mejor valor de Chandler para el equipo fue en el área defensiva. Contó con la rapidez y la altura para marcar a los jugadores contrarios de perímetro de alta puntuación. Tenía el tamaño y la fuerza para bloquear a los jugadores más grandes.

Como defensor de bloqueo (marcando al jugador que llevaba el balón), Chandler ayudó a forzar pérdidas de balón en el 18 %de esas acciones y sumó al equipo 0.74 puntos por posesión. En general, Chandler tuvo 39 tiros bloqueados y 43 robos.

Reflexionó sobre la temporada.

"Tuvimos oportunidades", dijo Chandler. "No quería renunciar a ninguna jugada o partido. Si hubiésemos ganado el juego frente a Phoenix, a Memphis u otra gran cantidad de juegos, probablemente no estaríamos en esta situación ahora. Por lo tanto, no podemos culpar a una sola jugada o a un solo partido".

Aun así, Chandler dijo: "Se ven situaciones como esta; los equipos de jóvenes se convierten en buenos equipos".

Christopher Dempsey: christopher.dempsey@altitude.tv y @chrisadempsey en Twitter