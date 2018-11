Dempsey: Monte Morris progresa a la velocidad de un rayo

Monte Morris está viviendo el mejor momento de su carrera como basquetbolista en el 2018.

Pero no se queden solamente con lo que digo.

"Definitivamente, es el mejor año de mi vida", dijo Morris.

No es broma.

El año comenzó como parte de la temporada 2017-18 con Morris progresando (y jugando) en la G-League. Cuando lo llevaron a un partido de visita de los Nuggets en febrero contra los Houston Rockets, Morris brilló frente al futuro integrante del Salón de la Fama, Chris Paul.

Luego vino la temporada de cierre.

Morris reconstruyó su lanzamiento en suspensión. El entrenador de los Nuggets, Michael Malone, lo desafió a ser el mejor armador en la competencia Las Vegas Summer League. Y, según Malone, Morris lo era. Allí, Morris mostró su nuevo lanzamiento en suspensión. Dirigió el equipo con autoridad. Defendió a lo largo de los 28 metros de la cancha. Obtuvo un nuevo contrato; pasó de un contrato bidireccional a un contrato estándar de la NBA.

Luego llegó el campamento de entrenamiento.

Todo ese impulso se mantuvo. Morris tomó sus posiciones y logró sus lanzamientos en suspensión. Su lanzamiento desde la línea de tres puntos siguió mejorando. Jugaba incluso más rápido y con muy pocos errores. En los partidos de la pretemporada, no tuvo recaídas. Pero ¿podría realmente lograrlo bajo las brillantes luces de la temporada regular?

Absolutamente.

Malone solo necesitaba recordarle al armador de segundo año que siguiera en modo de ataque. El entrenador hizo eso después del primer partido de local contra Phoenix, el 20 de octubre. ¿Cuál fue la respuesta de Morris? Tres juegos con promedios de 13.3 puntos, 6.0 asistencias, 4.0 rebotes, 1.3 robos, un porcentaje de tiro general del 45.1 % y 57 % de lanzamientos desde la línea de 3 puntos. Eso incluía salir a la cancha y obtener 20 puntos con 7 asistencias y 0 pérdidas con los L.A. Lakers el jueves pasado.

Eso hizo que Morris se ganara las felicitaciones de su compañero de equipo, Paul Millsap.

"Juega más como un veterano", dijo Millsap.

Un veterano de ocho partidos. Morris aún no ha jugado más de 10 partidos en la NBA. Simplemente no lo parece. Para nada.

"Nunca lo imaginé jugando su quinto partido en su carrera de la NBA (este año) y obteniendo 20 y 7 en L.A., en televisión nacional", comentó Malone. "No puedo imaginar a nadie, además de Monte, su mamá y su hermano, imaginando eso. De verdad. Pero el hecho de que esté allí lográndolo cada vez que le damos algo o le presentamos un desafío… Ahora es nuestro reserva y está jugando más de 20 minutos por noche y está haciendo un muy buen trabajo. En mi opinión, creo que se ha adelantado un poco al programa, pero es bueno ver eso".

Y no se va a ir a ninguna parte.

Morris entró en la NBA con un currículum que solo decía que no perdía el balón. En la NBA, ha hecho crecer su hábito de ver videos sin parar. Pasar tiempo durante el verano metiéndose en la cabeza de Rajon Rondo, posiblemente la persona que más ha estudiado los videos de todos los armadores de la liga, también ayudó.

Y, para los Nuggets, fue otra bonificación. El juego de Morris ha desbloqueado una pareja que Malone no pensaba que tendría tan temprano en la temporada: Morris y el armador titular, Jamal Murray, juntos en la cancha. Malone ya puso a la pareja en la cancha contra los Lakers y consiguió que Murray dejara el balón y creara más oportunidades para intentar atrapar y lanzar. Dijo que tiene intenciones de hacerlo más en el futuro.

Morris, mientras tanto, se compromete a seguir presionando. Este ha sido un año notable; un año tan notable como el que cualquier jugador joven en desarrollo podría desear tener.

"Todo lo que me ha pasado este verano le ha dado forma a lo que soy", dijo Morris. "Conseguir mi contrato fue importante. La liga de verano. Ahora, es un sueño hecho realidad; poder jugar en el escenario principal todas las noches y no tener que preocuparme de si me pondré el uniforme o no. Tan solo esperé mi oportunidad, esperé el tiempo necesario. Nunca me quejé ni me enojé. Solo vine todos los días y trabajé duro".

Christopher Dempsey: christopher.dempsey@altitude.tv y @chrisadempsey en Twitter