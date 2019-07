Bol Bol de los Denver Nuggets: "Estoy en la situación perfecta"

Han pasado menos de dos semanas desde que Bol Bol fue seleccionado por los Denver Nuggets en la posición número 44 de la elección general durante el Draft de la NBA del 2019, pero el novato ya tenía bastantes seguidores, literalmente.

"Me han pedido muchas fotos y autógrafos (desde que llegué a Denver)", dijo Bol con una sonrisa en su rostro el día martes durante su primera conferencia de prensa como Nugget.

El central de 2.18 m con un impresionante alcance de 2.4 m dice que le preguntan al menos 10 veces al día cuánto mide, pero no parece importarle. Ha quedado impresionado con la Mile High City, dice que su nuevo hogar es mucho más agradable de lo que imaginó que sería. Y lo más importante, el cree que encontró el lugar ideal con los Nuggets después de una turbulenta noche de draft.

"Fue sorprendente [cuando me reclutaron], pero creo que finalmente se transformó en la situación perfecta", dijo Bol. "Todos los miembros del equipo son muy cuidadosos. Me gusta la manera en la que se actúan y ver que de verdad les importa lo que está sucediendo".

Bol se refiere a su regreso a la acción después de sufrir una lesión en el pie al final de la temporada mientras jugaba para Oregón durante la temporada del 2018-19. Muchos pensaban que su posición en el Draft de la NBA del 2019 iba a ser determinada aleatoriamente, pero las preocupaciones por la lesión provocaron que el jugador de 19 años quedara completamente descartado en la primera ronda. Una vez que se recuperó, Bol fue una fuerza dominante para los Ducks, promediando un total de 21 puntos, 9.7 rebotes y 2.7 bloqueos por partido durante nueve apariciones, alcanzando un 56.1 % de lanzamientos y un impresionante 52 % en triples.

"Todavía no he participado en ningún juego, así que no sé cómo podría estar decepcionado", explicó Bol. "Podrían no haberme seleccionado y eso es aún peor".

Bol insiste en que está al 100 %, afirma que su pie está completamente recuperado, pero que entiende la razón por la que existe precaución y paciencia cuando se trata de su trabajo dentro del equipo. Todavía no se ha determinado el régimen completo del cierre de temporada de Bol, pero está listo para comenzar con sus entrenamientos individuales y concentrarse en sus fortalezas y acondicionamiento. Aunque aún no se ha determinado la función de Bol, sabe lo lejos que ha llegado durante los últimos años.