Antetokounmpo, Embiid, Jokić, Nowitzki, Simmons y Vučević destacan el alcance mundial del 68º NBA All-Star Game

-Récord de 18 jugadores internacionales de 14 países que participaron en el partido NBA All-Star del 2019-

-El NBA All-Star del 2019 llegará a fanáticos de 215 países y territorios en 49 idiomas-

CHARLOTTE, N. C., 14 de febrero del 2019 – El All-Star de la NBA del 2019 llegará a fanáticos de 215 países y territorios, en 49 idiomas y estará disponible en televisiones, computadoras, teléfonos celulares y tabletas. Esto incluye el MTN DEW ICE Rising Stars, el viernes 15 de febrero a las 9:00 p. m. ET; el State Farm All-Star Saturday Night, el sábado 16 de febrero a las 8:00 p. m. ET; el 68º NBA All-Star Game, el 17 de febrero a las 8 00 p. m. ET; además de la cobertura detrás de cámaras y las entrevistas que se realizarán durante la semana.

Aquí está lo más destacado del evento mundial de básquetbol de este año:

Los jugadores All-Star de la NBA del 2019 Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks; Grecia; padres de Nigeria), Joel Embiid (Philadelphia 76ers; Camerún; BWB África 2011), Kyrie Irving (Boston Celtics; Australia), Nikola Jokić (Denver Nuggets; Serbia), Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks; Alemania), Ben Simmons (76ers; Australia) y Nikola Vučević (Orlando Magic; Montenegro) están entre el récord de 18 jugadores internacionales de 14 países que participarán en el MTN DEW ICE Rising Stars, el State Farm All-Star Saturday Night o el 68º NBA All-Star Game. El equipo de Giannis cuenta con cinco de los siete jugadores internacionales del 68º NBA All-Star Game.

Por quinto año consecutivo, el MTN DEW ICE Rising Stars contará con diez jugadores de primer y segundo año en la NBA de Estados Unidos contra diez jugadores de primer y segundo año de todo el mundo en la muestra anual de mejores talentos jóvenes de la liga, durante el NBA All-Star NBA. Todos los participantes de la formación de diez jugadores del equipo mundial vienen de países diferentes que representan a cuatro continentes (Norteamérica, África, Europa y Australia). El equipo mundial también incluye a tres jugadores que participaron en el campamento Básquetbol sin Fronteras (BWB, del inglés Basketball Without Borders), el programa de desarrollo y compromiso comunitario de básquetbol global de la NBA y la FIBA: Deandre Ayton (Phoenix Suns; Bahamas; BWB Global 2016), Shai Gilgeous-Alexander (LA Clippers; Canadá; BWB Global 2016) y Lauri Markkanen (Chicago Bulls; Finlandia; BWB Europe 2014; BWB Global 2015). Dirk Nowitzki será el entrenador honorario del equipo global.

Los fanáticos de todo el mundo pueden participar en la experiencia All-Star de la NBA del 2019 con el NBA League Pass, a través de watch.NBA.com o con la aplicación de la NBA. Por primera vez, los fanáticos fuera de Norteamérica podrán comprar y ver partes de los eventos del All-Star de la NBA en curso y con precios reducidos, incluido el MTN DEW ICE Rising Stars, el State Farm All-Star Saturday Night y el 68º NBA All-Star Game. Los fanáticos pueden visitar https://watch.nba.com/packages para obtener más información.

Los fanáticos de todo el mundo podrán votar por los mejores jugadores del NBA All-Star Celebrity Game, presentado por Ruffles (a través de SMS y Twitter), el MTN DEW ICE Rising Stars (a través de NBA.com, SMS y Twitter) y el 68º NBA All-Star Game (a través de NBA.com, SMS y Twitter). Los fanáticos que estén en China pueden votar en NBA.com.

La NBA y la FIBA llevarán a cabo el quinto campamento global Básquetbol sin Fronteras, del 15 al 17 de febrero, en el Centro Levine de Bienestar y Recreación de la Universidad Queens de Charlotte, con NIKE como socio oficial. Jugadores actuales de la NBA, la WNBA y la FIBA, como Jokić, Vučević, Ayton y Bogdan Bogdanović (Sacramento Kings; Serbia), entrenarán a los mejores 63 campistas de escuelas secundarias de 31 países y regiones de África, América, Asia y Europa. El campamento contará con diez jugadores promesa de la NBA Academy, la red de centros de entrenamiento de básquetbol de primer nivel de la liga en todo el mundo para jugadores promesa (hombres y mujeres) fuera de Estados Unidos, y cinco jugadoras promesa que participaron en el programa para mujeres de la NBA Academy. Algunas partes del campamento se transmitirán en la página de Facebook de la NBA, en Facebook.com/NBA, y en la página de Facebook de la FIBA, en Facebook.com/FIBA.

Más de 350 miembros de medios internacionales de 44 países y territorios se dirigen a Charlotte para cubrir el NBA All-Star 2019.

Los fanáticos de todo el mundo pueden ver la transmisión en vivo del NBA All-Star Media Day, presentado por AT&T, el 16 de febrero a las 9:30 a. m. ET en mediaday.nba.com.

Trece cadenas internacionales de televisión y radio de China, Francia, Grecia, Hong Kong, Mongolia, Latinoamérica, Oriente Medio, Polonia, España, Corea del Sur y Taiwán harán comentarios in situ en el NBA All-Star 2019. Cuatro cadenas de televisión de Estonia, Hong Kong e Italia transmitirán el NBA All-Star de forma remota por primera vez.

El octavo partido de básquetbol del evento anual NBA Cares Special Olympics Unified®, el 15 de febrero a las 5:00 p. m. ET, contará con 12 atletas de 7 países (Canadá, Islas Caimán, Alemania, Irlanda, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos) que jugarán junto a jugadores y leyendas de la NBA y la WNBA. El partido se transmitirá en vivo en la página de Facebook de NBA Cares, en Facebook.com/NBACares.

El NBA All-Star Celebrity Game, presentado por Ruffles, el 15 de febrero a las 7:00 p. m. ET, contará con el actor irlandés-canadiense, AJ Buckley; el premiado artista musical puertorriqueño, Bad Bunny; el copropietario marroquí-estadounidense de los Bucks, Marc Lasry; el comediante indio-estadounidense, Hasan Minhaj; y la celebridad de televisión turco-estadounidense, Dr. Oz.

Carly Rae Jepsen, cantante y compositora nominada varias veces a los premios GRAMMY® y que ha logrado varios discos de platino, cantará el himno nacional de Canadá antes del 68° NBA All-Star Game.

Más de 20 personas influyentes internacionales de China, India, Indonesia, Japón, Nigeria, Filipinas, Sudáfrica y el Reino Unido participarán en el programa de acceso completo para celebridades y personas influyentes internacionales del NBA All-Star y recibirán acceso detrás de cámaras a los eventos del fin de semana

Acerca de NBA All-Star 2019

El NBA All-Star 2019 que tendrá lugar en Charlotte, N. C., reunirá a los jugadores más talentosos y apasionados en la historia de la liga para una celebración global del deporte. El 68º NBA All-Star Game, que tendrá lugar el domingo, 17 de febrero, en Spectrum Center, llegará a los aficionados en 215 países y territorios en 49 idiomas. TNT televisará el All-Star Game por 17mo año consecutivo, lo que marca el 34to año de cobertura del NBA All-Star de Turner Sports. Spectrum Center también albergará el MTN DEW ICE Rising Stars el viernes, 15 de febrero, y el State Farm All-Star Saturday Night el sábado, 16 de febrero. El NBA All-Star Celebrity Game, presentado por Ruffles, y el NBA All-Star Practice & Media Day, presentado por AT&T, se llevará a cabo en el Bojangles' Coliseum.