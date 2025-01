Números aposentados pelo San Antonio Spurs

Os Spurs disputaram 39 edições dos Playoffs da NBA, conquistando 5 títulos. No total, aposentaram 10 números de camisa. Vamos destacar as conquistas ao longo da carreira de cada um desses jogadores.

00 – Johnny Moore (1980-1988)

Moore jogou 520 jogos em sua carreira na NBA, sendo 519 deles como membro dos Spurs. Durante sua passagem pela franquia, teve médias de 9.4 pontos, 3 rebotes, 7.4 assistências e 2 roubos de bola por jogo. Em certo momento, teve cinco temporadas consecutivas nas quais obteve média de, pelo menos, 9 assistências por partida.

6 – Avery Johnson (1990-1992, 1993, 1994-2001)

Johnson jogou por seis times na NBA, mas a maior parte de sua carreira foi nos Spurs, totalizando dez anos na franquia. Ele teve médias de 10.1 pontos e 6.9 ​​assistências durante sua passagem por San Antonio, onde foi campeão em 1999.

9 – Tony Parker (2001-2018)

Parker passou 17 temporadas nos Spurs. Ele foi seis vezes All-Star e conquistou quatro títulos com a franquia. Em quatro oportunidades, terminou entre os 10 primeiros na votação de MVP. Parker é membro do Hall da Fama da NBA.

12 – Bruce Bowen (2001-2008)

Bowen foi um grande defensor dos Spurs. Terminou entre os cinco primeiros na categoria de “Jogador Defensivo do Ano” por cinco vezes com a franquia, e encerrou sua carreira jogando pelo menos 80 partidas em cada uma de suas sete últimas temporadas.

13 – James Silas (1976-1981)

Silas jogou na ABA e na NBA. Ele foi All-Star duas vezes na ABA, inclusive na temporada 1975-76, quando obteve média de 23.8 pontos por jogo e terminou em segundo lugar na votação de MVP.

20 – Manu Ginobili (2002-2018)

Os Spurs selecionaram Ginobili na segunda rodada do Draft de 1999. Ele conquistou quatro títulos da NBA e passou toda a sua carreira na franquia. Também foi duas vezes All-Star e nomeado “Sexto Homem do Ano” na temporada 2007-08. Ginobili é membro do Hall da Fama do Basquete.

21 – Tim Duncan (1997-2016)

Duncan passou todas as 19 temporadas de sua carreira nos Spurs. Foi nomeado o “Calouro do Ano” de 1997-98, ganhou dois prêmios de MVP e foi 15 vezes eleito All-Star. Duncan conquistou cinco títulos e foi nomeado MVP das Finais três vezes. Em toda sua carreira, teve médias de 19 pontos, 10.8 rebotes, 3 assistências e 2.2 tocos por jogo. Duncan é membro do Hall da Fama do Basquete.

32 – Sean Elliott (1989-2001)

Elliott jogou 12 temporadas na NBA, sendo 11 delas pelos Spurs. Em sua carreira, foi duas vezes All-Star e conquistou um título da NBA. Em 669 jogos com os Spurs, Elliott teve médias de 14.4 pontos, 4.4 rebotes e 2.5 assistências.

44 – George Gervin (1973-1986)

Gervin jogou na NBA e na ABA. Foi eleito All-Star 12 vezes durante sua carreira e cestinha da Liga em quatro temporadas pelos Spurs. Gervin é membro do Hall da Fama do Basquete e teve média de 26.3 pontos por jogo durante sua passagem por San Antonio.

50 – David Robinson (1989-2003)

Robinson passou toda a sua carreira nos Spurs, conquistando títulos em 1999 e 2003. Foi nomeado o “Calouro do Ano” na temporada 1989-90, o “Jogador Defensivo do Ano” em 1991-92, 10 vezes All-Star e MVP da temporada 1994-95. Durante sua temporada de MVP, teve médias de 27.6 pontos, 10.8 rebotes e 4.8 assistências. Na temporada 1990-91, Robinson liderou a Liga em rebotes. Ele é membro do Hall da Fama da NBA.