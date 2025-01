Líderes de roubos de bola na história do Phoenix Suns

O Phoenix Suns contou com muitos bons defensores em seu elenco desde a origem da franquia, em 1968. Veja, abaixo, quais são os cinco líderes de roubos de bola na história do time:

Alvan Adams, 1975-88 (1.289 roubos)

A carreira de Alvan Adams em Phoenix comprova suas habilidades nos dois lados da quadra. Ele impactou todas as estatísticas de sua equipe, mas foi no setor defensivo que chegou ao topo da lista, com uma média de 1,5 roubo de bola por jogo em sua temporada de estreia na NBA, marca que viria a ser a melhor de sua carreira. Com exceção de 1986-87, Adams manteve uma média entre 1 e 1,4 roubo por jogo em todas as 12 temporadas restantes.

Shawn Marion, 1999-08 (1.245 roubos)

Shawn Marion passou os primeiros nove anos de sua carreira em Phoenix, com quatro indicações ao All-Star ao longo desse período. Marion ganhou esse reconhecimento com linhas de estatísticas bastante completas, inclusive na parte defensiva. Da segunda temporada em Phoenix em diante, Marion manteve uma média entre 1,7 e 2,3 roubos de bola por jogo (recorde na carreira). Além disso, teve seis temporadas com média de, pelo menos, dois roubos de bola por jogo.

Walter Davis, 1977-88 (1.040 roubos)

Membro do Hall da Fama, Walter Davis viveu os melhores momentos de sua passagem de sucesso pela NBA durante mais de uma década em Phoenix, onde chegou como a quinta escolha do Draft, em 1977. Além de suas façanhas ofensivas, Davis se destacou do outro lado da quadra, com uma média entre 1,2 e 1,9 (melhor marca da carreira) roubo de bola por jogo, em nove de suas temporadas pelos Suns.

Kevin Johnson, 1988-98, 2000 (1.022 roubos)

Com exceção de uma meia temporada, Kevin Johnson passou toda sua carreira na NBA no Phoenix Suns, onde foi uma fonte confiável de pontos e rebotes. Johnson passava confiança também como defensor, com média de 1,5 roubo de bola por jogo ao longo de 12 temporadas.

Dan Majerle, 1988-95, 2001-02 (811 roubos)

Dan Majerle foi titular dos Suns por quase uma década, se considerarmos as duas passagens dele pela equipe. Majerle teve média de 1,2 roubo de bola por jogo como calouro. Nos anos seguintes, conseguiu manter uma média entre 1,2 e 1,7 roubo de bola por jogo em cada uma das seis temporadas restantes de sua primeira passagem pela franquia. Majerle retornou aos Suns para sua última temporada na NBA, e manteve uma média de 1,4 roubo de bola por jogo como jogador do Phoenix Suns.