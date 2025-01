Jogadores em atividade na NBA que querem subir na lista de atletas com mais assistências da história

Chris Paul fez história na vitória do San Antonio Spurs por 121 a 116 sobre o New Orleans Pelicans, no domingo (08/12). Com 31 minutos em quadra, ele somou 6 pontos, 7 rebotes e 10 assistências, e assumiu o segundo lugar na tabela de classificação de jogadores com mais assistências de todos os tempos na NBA. CP3 chegou à marca de 12.099 assistências na carreira, ultrapassando Jason Kidd, que acumula 12.091. Aos 39 anos e em sua vigésima temporada na Liga, Paul tem um longo caminho a percorrer para alcançar John Stockton, que lidera a lista com 15.806 assistências.

Chris Paul não é o único que pode subir na lista de assistências. Veja outros grandes jogadores em atividade ​​que também estão prestes a ganhar posições.

LeBron James também pode ultrapassar Jason Kidd

Talvez o maior nome entre os que podem subir na classificação de jogadores com mais assistências na NBA seja LeBron James, que atualmente ocupa o quarto lugar, com 11.219 passes para cesta na carreira. O ala do Los Angeles Lakers mantém uma média de cerca de 510 assistências por temporada. Atualmente com 872 assistências atrás de Kidd, LeBron levaria pouco mais de uma temporada para ultrapassar o atual técnico do Dallas Mavericks. Superar Chris Paul será um pouco mais complicado, pois tanto LeBron quanto CP3 já caminham para o fim de suas carreiras.

Russell Westbrook persegue Oscar Robertson de olho no 8º lugar da lista

Russell Westbrook é outro que pode subir uma ou duas posições na lista de classificação dos jogadores com mais assistências de todos os tempos. Mesmo que tenha virado opção entre os reservas na rotação do Denver Nuggets, a capacidade de Westbrook de acumular estatísticas não pode ser ignorada. Ele tem, ao todo, 9.608 assistências e está a apenas 279 de superar Oscar Robertson e assumir o oitavo lugar na classificação. Magic Johnson está em sétimo (10.141 assistências), Mark Jackson em sexto (10.334 assistências) e Steve Nash em quinto (10.335 assistências). Westbrook, que tem uma média de 565 assistências por temporada, pode alcançar Nash caso continue jogando por mais dois ou três anos após a temporada 2024-25.

James Harden de olho em um lugar no Top 10

Outro jogador atual que está com o Top 10 no radar é James Harden. Ele tem 7.834 assistências na carreira, mas seus números estão aumentando, pois tem atuado mais como um criador de jogadas do que como um pontuador nas últimas temporadas, uma função que deve ter continuidade num futuro próximo. Hoje, Harden ocupa o 14º lugar na lista de jogadores com mais assistências de todos os tempos. Alcançar o Top 10 nesta temporada pode ser um pouco difícil, já que Isaiah Thomas (10ª posição) tem 9.061 passes para cesta na carreira, mas essa conquista pode ser viável em 2025-26. Este ano, porém, Harden poderá superar nomes como Rod Strickland (7.987 assistências), Andre Miller (8.524 assistências) e, possivelmente, Gary Payton (8.966 assistências).

Lowry, Conley e Holiday podem mudar de posição na classificação

Kyle Lowry ocupa o 20º lugar da lista, com 7.050 assistências e, mesmo com função reduzida na atual rotação do Philadelphia 76ers, ainda pode subir algumas posições. Mike Conley (6.390 assistências) e Jrue Holiday (6.285 assistências) também podem ganhar novos lugares, pois Holiday está a apenas 21 passes para cesta de ultrapassar Kobe Bryant (6.306 assistências) na 34ª posição.

Grandes expectativas para Stephen Curry

Stephen Curry é, provavelmente, o maior nome entre aqueles que poderiam experimentar uma rápida ascensão na tabela de classificação. A estrela do Golden State Warriors está na 37ª posição, com 6.237 assistências, e pode chegar perto do 25ª lugar caso permaneça saudável. Entre os principais jogadores ​​que Curry poderá superar nos próximos meses, estão: Jerry West (6.238 assistências), Kobe Bryant (6.306 assistências), Stephon Marbury (6.471 assistências), Derek Harper (6.577 assistências) e Muggsy Bogues (6.726 assistências).