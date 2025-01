Ce qu’il faut savoir sur la rencontre entre les Spurs-Pacers dans le cadre des NBA Paris Games 2025

Les San Antonio Spurs (19-22) et les Indiana Pacers (24-19) joueront les 4ème et 5ème matchs de la saison régulière de la NBA à Paris, marquant la première fois que la NBA jouera deux matchs de la saison régulière dans la capitale française la même saison.

Jeudi 23 janvier (20:00h League Pass)

Samedi 25 janvier (18:000, League Pass)

Le retour à la maison : Victor Wembanyama n’est pas seulement le pivot des Spurs, il est aussi la pièce maîtresse de ces NBA Paris Games, puisqu’il s’agit de son premier match de NBA dans son pays d’origine. Wemby a joué avec les Metropolitans 92 dans la capitale française avant de devenir le premier choix de la draft NBA 2023 des Spurs et de remporter le titre de Kia Rookie of the Year.

Le moment : Les NBA Paris Games 2025 coïncident avec un élan incroyable autour de la NBA en France et dans toute l’Europe. Aucun pays en dehors des États-Unis n’a formé plus de joueurs en NBA que la France, dont un nombre record de 14 lors de la saison 2024-25. Avec la sélection de Zaccharie Risacher lors de la NBA Draft 2024, la France est devenue le premier pays en dehors des États-Unis à avoir consécutivement deux numéros 1 de la Draft.

Paris vient également d’accueillir les Jeux olympiques de 2024, où le basket-ball a attiré l’attention avec deux matchs passionnants opposant les États-Unis à la France pour l’obtention de la médaille d’or.

Le match : Les Spurs et les Pacers se rendent à Paris en tant que deux équipes qui se dirigent dans des directions opposées pour commencer l’année 2025. Les Pacers sont à égalité avec le meilleur bilan de la NBA pour le début de l’année (8-1), tandis que les Spurs ne sont qu’à 2-6 depuis que le calendrier a commencé en janvier. À l’entrée de la 14e semaine, juste après le milieu de la saison régulière, les Pacers occupent la cinquième place à l’Est, tandis que les Spurs sont 12e à l’Ouest.

Indiana : Emmenés par deux joueurs deux fois All-Stars de la NBA – Pascal Siakam (20,1 ppg, 7,3 rpg) et Tyrese Haliburton (17,9 ppg, 8,8 apg) – les Pacers ont rebondi après un début de saison laborieux (10-15 après 25 matches) et cherchent à poursuivre sur leur lancée de l’année dernière, qui les avait menés en finale de la Conférence Est.

Haliburton, qui faisait partie de l’équipe olympique américaine, a déclaré qu’il était impatient de retourner à Paris : “Je suis tout simplement excité de revenir. Je pense que tout le monde sait que nous allons à Paris pour jouer contre San Antonio, qui a évidemment le visage de la France dans son équipe. Nous y allons donc sans doute sans beaucoup d’encouragements et de soutien, mais ce n’est pas grave.”

San Antonio : Avec 19 victoires en 41 matches, les Spurs ne sont plus qu’à quatre victoires de dépasser leur total de la saison dernière, alors qu’ils cherchent à jouer pour la première fois en playoffs depuis 2019. Wemby – qui occupe la cinquième place dans le dernier classement Kia MVP – mène les Spurs en termes de points (24,4), de rebonds (10,8), de blocs (4,0, un record dans la ligue) et de tirs à 3 points (3,2).

Les six meilleurs marqueurs de San Antonio sont tous âgés de 25 ans ou moins, tandis que le vétéran Chris Paul est le meilleur passeur de l’équipe (8,2).

L’histoire : Les NBA Paris Games 2025 marqueront les 96e et 97e matchs de la NBA en Europe et les 14e et 15e matchs en France – y compris les matchs de pré-saison et de saison régulière.

Voici la liste complète des matchs de saison régulière de la NBA joués à Paris :

En plus de jouer des matchs et de développer le jeu à Paris au fil des ans, les joueurs de la NBA ont exploré la ville et pris des photos devant l’emblématique Tour Eiffel – une tradition que Wemby est impatient de perpétuer.

Comment regarder : Des fans de 53 pays ont acheté des billets pour assister aux matchs, un record pour un événement de la NBA dans le monde entier. Pour ceux qui ne se trouvent pas à l’AccorArena, le match de jeudi sera diffusé sur NBA TV et la revanche de samedi sur ESPN pour les fans américains.

À l’échelle internationale, les NBA Paris Games seront diffusés en direct sur beIN SPORTS, Canal+ (en clair) et NBA League Pass, et toucheront les fans dans plus de 200 pays, dans plus de 50 langues, à la télévision, sur les médias numériques et sur les réseaux sociaux.