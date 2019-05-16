拉塞尔2018-19赛季五佳精彩比赛

正式成为全明星球员的拉塞尔，在本赛季迎来了真正的爆发，所以我们可想而知他一定有很多标志瞬间。他是本赛季最值得依赖的球员，出战了81场比赛，场均出场时间为30.2分钟，拥有最多比赛时间的他，也奉献了最多的精彩时刻。拉塞尔作为篮网本赛季的得分王，他场均可以贡献21.1分和7次助攻，除此之外他场均还能得到3.9个篮板和1.2次抢断，本赛季的三分命中率为36.9%。在全联盟的使用率排行榜上，拉塞尔名列第六（30.8），并且创造了篮网历史上单赛季命中三分数的新纪录（234个三分），这个数据在联盟可以排在第九。所以真让人头痛，面对如此优异的表现，你怎么只选出五场比赛？那下面就看看我们究竟选了哪五场吧。

接下来我们来看一下拉塞尔本赛季的五佳精彩比赛。

篮网 @ 魔术，01/18/2019

本场比赛拉塞尔疯狂得到40分 ，这创造了他当时职业生涯的新高。拉塞尔在上半场末端开始火力全开，他投中了5记三分得到17分帮助球队，在落后21分的情况下在上半场结束时将比分缩小到13分。在比赛还剩27.1秒结束时，拉塞尔投中了关键三分将比分扳平，本场比赛篮网最终以117-115战胜魔术。拉塞尔本场比赛25投16中，三分球12投8中，还贡献了7次助攻。

篮网 @ 骑士，02/13/2019

这是一场马拉松战役，而拉塞尔正式本场比赛的终结者。在与骑士队的第三个加时中，他在前三分钟就凭一己之力 以11-3位篮网奠定了赢球的基础，他在此加时中得到了14分，全场比赛得到36分，最终帮助篮网以148-139战胜对手，除此之外他还贡献了8个助攻和7个篮板。

篮网 @ 黄蜂， 02/23/2019

生日夜男孩！在自己的23岁生日当天，拉塞尔得到了平职业生涯最高的40分。在比赛最后时刻，篮网依旧落后8分，拉塞尔得到了篮网最后的12分，在比赛还剩39.8秒的时候，他又是一记追身三分帮助球队获胜。本场比赛拉塞尔得到7次助攻并投中6记三分。

篮网@ 国王， 03/19/2019

令人难以置信的一场比赛。当时的篮网正在经历漫长的西部客场之旅和一波三连败，本场比赛三节结束后，篮网落后25分。拉塞尔本场比赛得到了职业生涯新高44分，其中的27分都是在第四节得到的，除此之外，他还贡献了12次助攻帮助篮网以123-121战胜国王。

篮网 VS 凯尔特人， 03/30/2019

当时的篮网正在为争夺季后赛席位而战，球队刚刚结束漫长的客场之旅，但是表现却不理想，他们先后输给了波特兰开拓者和费城76人，本场比赛后，他们更是要面对下面两场对阵密尔沃基雄鹿和多伦多猛龙的比赛。每一场胜利都显得至关重要，拉塞尔帮助球队锁定了这场比赛的胜利，他全场比赛14投12中得到29分和10助攻。