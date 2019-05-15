勒威尔2018-19赛季五佳精彩比赛

勒威尔的这一个赛季充满了曲折。在赛季初，他成为了联盟里最瞩目的球员之一；随之他却因为伤病缺席了3个月。回归之后，勒维尔花了一些时间找回节奏，但勒威尔又以同样出色的表现（尤其在季后赛中）给这一个赛季完成了收官。在5场季后赛比赛中，他场均21分，命中率为49.3%，三分命中率为46.2%。接下来我们就来一同回顾勒维尔本赛季的精彩表现。

篮网 VS 尼克斯，10/19/2018

篮网在底特律开启赛季首战，勒维尔疯狂砍下27分之后，回到主场赛季揭幕战，勒维尔又拿到28分6篮板5助攻，包括一记准绝杀！

篮网 VS 勇士，10/28/2018

当赛季初卫冕冠军金州勇士造访布鲁库林时，勒维尔在本场比赛继续神勇表现，他全场18中9，三分球7中4，砍下23分7助攻。

篮网 @ 太阳，11/6/2018

在本轮四连客的第一战，勒维尔以26分5篮板，全场投篮16中10，三分球6中3的表现摧毁了太阳。两天之后，他又命中致命投篮绝杀掘金。

篮网 @ 雄鹿， 4/6/2019

随着季后赛席位的争夺愈发紧张，勒维尔本场比赛12中9，三分球5中4拿到24分6助攻，顺利帮助篮网在客场战胜联盟第一的雄鹿。

篮网 VS 76人，4/18/2019

你可以找到季后赛中勒维尔许多的亮眼表现，包括两天后的第四场较量。但当布鲁克林时隔5年再次迎来主场季后赛比赛那天，勒维尔全场17中10，三分球8中3，砍下26分7篮板2助攻和2抢断。