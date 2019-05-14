库鲁茨2018-19赛季五佳精彩比赛

本赛季最大的惊喜莫过于新秀库鲁茨的强势表现。这位二轮秀在本赛季首发出场46场，场均在20.5分钟的上场时间贡献8.5分和3. 9个篮板。在赛季初，库鲁茨就给球队和球迷们留下了深刻的印象，当时由于伤病因素，球队在锋线上需要别的球员站出来。虽然随后在11月份库鲁茨上场时间有限，但在12月份他抓住了机会，进入了轮换并很快进入到首发阵容。

接下里我们来看一下库鲁茨赛季的五佳精彩比赛。

篮网@ 76人， 12/12/2018

篮网队在12月份状态很棒，而这一场客场胜利尤为重要，库鲁茨6中4并命中一记三分球砍下13分。同时库鲁茨还拿到樂3次抢断，他在防守端很好地限制了本-西蒙斯，在第四节打出了关键的表现。

篮网 VS 步行者，12/21/2018

虽然这场比赛的失利终止了篮网的7连胜，但晋升首发的库鲁茨砍下了生涯新高24分，全场11中6，三分球5中4。

篮网 VS 太阳， 12/23/2018

在这场胜利中，库鲁茨砍下了生涯首个两双，他全场15中7，得到了16分10篮板。

篮网 VS 凯尔特人， 1/14/2019

在双方一周之前的较量中，尽管库鲁茨砍下生涯最高分，却未能帮助球队赢下比赛。但这一次的再次交锋，库鲁茨11中7砍下19分帮助球队拿下胜利。

篮网 VS 活塞， 3/11/2019

在比赛一开始库鲁茨就完成了几次抢断和投篮命中，为球队战胜活塞的这场比赛建立了基调，全场比赛他8中6拿下13分并有3次抢断。