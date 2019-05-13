哈里斯2018-19赛季五佳精彩比赛

乔-哈里斯在布鲁克林的第三个赛季继续提升着他的比赛。哈里斯以47.4%的三丰命中率成为球队历史单赛季三分命中率最高的球员，与此同时，他更是联盟本赛季常规赛三分命中率第一人。最高光的时刻来自于本赛季全明星周末的三分大赛，他战胜库里成为全明星赛三分冠军。本赛季哈里斯第一次在职业生涯中全部首发，在他出战的76场比赛中，他每场会上场30.2分钟，并列球队第一。他的投篮命中率为50%，同时得分（13.7），篮板（3.8）和助攻（2.4）都为生涯新高。

接下来让我们来回顾乔-哈里斯本赛季的5大精彩比赛。

篮网 @ 勇士， 11/10/2018

哈里斯延续了赛季开始后的良好手感，前12场比赛三分命中率为56.9%，客场挑战卫冕冠军的这场比赛，乔哈里斯三分球6中4，全场比赛12中9砍下24分，那是当时他的生涯第二高得分。

篮网 VS 黄蜂， 12/26/2018

当时哈里斯利用了黄蜂队的失误，命中了本场比赛的致胜投篮，这帮助篮网在当时的10场比赛里赢下了其中的9场。本场比赛哈里斯全场14中11，三分球8中5并拿到5个篮板。他在比赛常规时间最后的90秒内，连续投中两记扳平比分的三分球。

篮网 @ 骑士， 2/13/2019

这场三加时的马拉松式胜利，帮助篮网在全明星周末前保持了5成的胜率。哈里斯面对老东家，全场12中9，三分球5中4，砍下25分。

篮网 @ 湖人， 3/22/1029

除了在这场西部客场之旅的比赛中拿到全队最高的26分，哈里斯在第四节的两次强势上篮也帮助篮网队打出一波10-2领先对手。本场比赛哈里斯三分8中6，全场15中8。

篮网@ 步行者， 4/7/2019

在这场确保季后赛席位的胜利中，哈里斯拿到19分，4个篮板，2次助攻和1个抢断，他全场11中7，三分球7中4。在第二节中哈里斯连续命中3记三分并帮助球队打出一波12-0，帮助篮网队整场比赛都保持住了领先。