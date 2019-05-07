丁威迪2018-19赛季五佳精彩比赛

在刚刚过去的赛季，丁威迪是队内的第二得分点和第二组织者。他场均除了拿到16.8分和4.6个助攻，丁威迪也是联盟板凳席上得分和助攻第二高的球员，这也让他成为本赛季最佳第六人的有力竞争者。但即使是篮网的替补球员，丁威迪的表现也远远不只是赛季的那些高光时刻，尽管他在赛季中手指遭遇伤病缺席了一个月。

接下来就来看一下丁威迪的赛季五大精彩比赛。

篮网VS活塞，10/31/2018

这是上赛季丁威迪帮助球队锁定胜局的第一场比赛，但却绝对不是最后一次。他在下半场砍下本场比赛的全部25分，在比赛最后4分钟连进3记三分，在比赛还有21秒的时候双方打成110平。加时赛仿佛似曾相识，篮网队当时落后2分，丁威迪在右侧得到拉开单打的机会，在加时赛还剩7.1秒的时候他投中了一记后撤步三分。全场比赛他19中8，三分球15中5，还贡献了4个助攻和4个篮板。

篮网VS76人， 11/25/2018

这场比赛，丁威迪也在最后时刻帮助篮网在还剩26秒的时候以125-124领先对手，只可惜最后76人队的巴特勒投进了一记绝杀让76人偷走了胜利。但丁威迪本场比赛表现不俗，他15投11中三分球5投4中，得到31分5助攻。

篮网 VS 76人，12/12/2018

这一次再战76人，丁威迪砍下生涯新高39分并成功帮助篮网以127-124战胜76人，这是球队当时一波7连胜中的第三场胜利。丁威迪全场18投11中，3分球6中4，罚球14中13。他在比赛最后两分钟的上篮帮助球队将领先优势夸大到2位数，还拿到了5次助攻。

篮网 VS 黄蜂，12/26/2018

这场比赛两队打到了双加时，全场丁威迪砍下37分11助攻，也投中生涯新高的单场7记三分，16投7中，整场比赛他19投12中。常规时间最后一分钟，当时篮网还落后8分，丁威迪带领球队打出了一波8-0的小高潮，其中他命中一记三分，一次上篮，并助攻库鲁茨命中了扳平比分的3分球。在常规时间还剩6.5秒时，又是丁威迪的两罚全进帮助篮网追平比分将比赛拖入加时。

篮网 VS 火箭，1/16/2019

这可能会是丁威迪整个职业生涯的高光时刻了，篮网在第四节末曾一度落后11分，丁威迪在常规时间最后一分钟连续命中3记三分球，包括最后8.4秒的干拔三分将比赛拖入加时。在加时赛里，篮网队曾落后7分，篮网随后连续得到10分，正是丁威迪的三分球帮助篮网在最后反超比分，以145-142战胜火箭。丁威迪砍下33分10助攻，22投13中，三分球8投4中。