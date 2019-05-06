布鲁克林篮网2018-19赛季5场关键比赛

在总结篮网本赛季最精彩的比赛过程中，我们找到了差不多十几场比赛。不过这些比赛几乎已经涵盖了篮网所有胜场数的四分之一，虽然每场比赛都是这个不平凡赛季的见证，但我们再将范围缩小一下。

所以我们选出了5场最关键、最不可思议的比赛，这5场比赛对球队来说影响十分重要，包括打进季后赛。这5场比赛各自都意味着很多，而其实如果你想再挑选不同的5场比赛，你应该也能得到同样的结论，这也就是上个赛季的主题吧。

篮网112-110掘金

11/9/2018

那是赛季的第一次西部客场4连客之旅，与三月份的长途跋涉相比可能就相当于一个周末。在菲尼克斯赢下了比赛之后，篮网队前往丹佛，而掘金队也正打的风生水起。

在第四节两队有5次追平比分，而在最后一分钟当时篮网还落后6分。但在比赛还剩22.1秒的时候篮网追平了比分并获得球权。球传到了勒维尔手中，这位三年级的锋卫摇摆人已经在篮网队赛季前11场比赛中4场砍下至少25分，他的上篮也让他完成了赛季初的第二次绝杀。

那场比赛，拉塞尔拿到23分5篮板4助攻2抢断，阿伦拿到12分9篮板5盖帽。

伴随着在丹佛的客场胜利，球队在赛季的前12场比赛拿到6胜6负的战绩，再加上勒维尔赛季初的亮眼表现，篮网队在赛季一开始就表现出超过上赛季28胜的实力。

篮网106-105猛龙，加时

12/7/2018

赛季初的乐观马上遭遇了打击，在丹佛客场取胜两天后，勒维尔就在明尼苏达遭遇了可怕的伤病，而在那之后的12场比赛篮网输掉了10场，包括让人绝望的8连败，球队战绩更是下滑到了8胜18负，球队接下来却要在在巴克莱中心迎接莱昂纳德和他的猛龙队。

对上这支常规赛拿到58胜东部第二的球队，篮网队在半场曾领先14分但也很快失去了领先优势。拉塞尔在第三节拿到了15分，那场比赛一共砍下29分。西亚卡姆命中投篮将比分追平至98平并拖进加时赛，那也是那场比赛两队的第10次打平。

拉塞尔在加时赛中砍下球队的前6分，但莱昂纳德帮助猛龙拿到105-104的领先，随后阿伦打进了帮助篮网反超的投篮。这位2年级中锋在那场胜利中拿到12分10篮板，那场比赛也让篮网队开启了一波7连胜的美好时光，更是赛季的转折点。

篮网115-110湖人

12/18/2018

篮网在击败多伦多猛龙和费城76人后，扭转了局势并建立了良好的势头。詹姆斯带领他开局不顺的湖人队来到布鲁克林，这此前篮网已经取得了5连胜。

拉塞尔在那场比赛拿到22分13篮板，加上一记锁定胜局的三分带领球队击败他老东家。阿伦也在那场比赛通过一次对詹姆斯的盖帽让他成为了所有那场比赛精彩镜头的版面，篮网也在主场球迷高涨的气氛下取得胜利。在第二天背靠背客场战胜公牛的比赛中，篮网也将连胜延续到了7场。

篮网145-142火箭，加时

1/16/2019

这是赛季中一个关键的赛程节点，若失利球队会有可能陷入麻烦。但相反，丁威迪带领球队完成了一场史诗般的逆转，并推动球队在之后取得了一波6连胜。

篮网队在这之前先是客场输给了猛龙，之后在主场战胜了凯尔特人。火箭队上赛季打进了西部决赛，并在赛季开局不利并且伤病不断的情况下及时调整了回来，伴随着詹姆斯哈登历史级别的得分表现。那场比赛，哈登继续了他的疯狂表演拿到58分，火箭队在比赛常规赛最后三分钟还保持了11分的领先优势。

但丁威迪（本场比赛得到33分）在第四节最后一分钟连续投进3记三分，并在最后8.4秒投中一记中距离投篮追平比分。火箭队在加时赛中再度领先，这次是领先了7分，在篮网队加时赛中最后连得10分之前，丁威迪的三分，再一次帮助球队以143-142反超。

阿伦本场比赛砍下了他职业生涯第一次双20，得到20分24篮板。

篮网123-121国王

3/19/2019

篮网队在休斯敦拿下胜利之后，又在两天后客场逆转20分战胜了奥兰多魔术，这两场客场胜利看似无法被超越了。但是之后他们又在萨克拉门托完成了难以置信的胜利。

篮网队当时输掉了西部7连客中的前三场，尤其两天前在比赛中遭遇绝杀。下半场国王队打出了一波20-0的开局，篮网一度落后28分并带着25分的落后局面进入第四节。

但是依靠着由拉塞尔带领的一套小个阵容，篮网队在第四节打出了一波45-18的高潮。拉塞尔拿到生涯新高的44分并在第四节独砍27分，而霍利斯杰佛森最后5.9秒的致胜上篮也让他在那场比赛砍下14分。