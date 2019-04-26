谢谢球迷们！来自总经理马克斯的一封信

亲爱的篮网球迷们：

在刚刚过去的2018-19赛季，非常感谢你们跟我们共同走过这段旅程。我们很骄傲我们取得的成绩，我们感谢你们一路以来的支持。

本赛季我们取得了42场胜利，比2017-18赛季多赢了14场比赛。除此之外，我们以东部第六的排名，自2015年之后再次挺进季后赛。这并不意味着我们就满意我们的表现了，我们还有很多事情要做。

在过去的三年，我们跟球队主教练阿特金森、管理层、教练团队、绩效团队一起建立了独属于布鲁克林篮网的球队文化：承诺、合作、支持、团队以及责任。我们努力让我们的球员和我们自己做到最好。

德安吉洛-拉塞尔成为球队自2014年以来的首位全明星，乔-哈里斯在今年的全明星大赛荣膺三分王；新秀罗季翁斯-库鲁茨和二年级中锋贾瑞特-阿伦跟拉塞尔和哈里斯一同出现在夏洛特全明星赛的舞台上，他们在新秀挑战赛中作为对手同场竞技。去年丁威迪被提名进步最快球员，今年丁威迪又成为了最佳第六人的有力争夺者。

长岛篮网队今年在获得东部冠军后，创历史闯入了NBAG联盟的总决赛，我们看到新秀扎南-穆萨、双向球员西奥-平森和阿兰-威廉姆斯在长岛篮网的成功中起到了极大的作用。我们三个球员能够在布鲁克林的系统中学习并在长岛篮网的比赛中在场上发挥，对他们而言是特别的经历。

我知道我们在休赛季有很多的工作要做，我们已经开始备战这个忙碌的夏天。篮网在今年的选秀中有两个首轮签以及第二轮的首个签位。除此之外，我们还有不错的薪资空间，我们会在今年的自由市场十分活跃，并保持极高的侵略性来提升我们下赛季的阵容。

我们期待下赛季重归篮球赛场。NBA中国赛见！

此致，

肖恩-马克斯

布鲁克林篮网总经理