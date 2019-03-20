掌控比赛！拉塞尔带领篮网完成逆转！

布鲁克林篮网萨克拉门托讯—来到职业生涯第四年的后卫丹吉洛.拉塞尔，延续着赛季至今5个月的全明星表现，在对阵国王的比赛中他再一次突破了自己，将他的天赋推向新的高度，并且扛起球队取得胜利。

继两天前砍下职业生涯首次30+的两双后，本场对阵国王的比赛中拉塞尔展现了更加神奇的表现，并且带领球队从落后28分到最终123-121完成逆转取得胜利。

“天呐伙计，他完全进入到那个状态了”霍利斯.杰佛森说，“你们这赛季一直看到他这样的表现，当他完全专注并且手感火热的时候，没有人可以阻挡他。看到他这样的表现真的很不可思议，我为他感到骄傲”。

杜德利也同样高度赞扬了拉塞尔，“他今天进入了科比模式”。

拉塞尔在本场比赛疯狂的第四节中，15投10中砍下了27分，包括7中4的三分球，拿到了生涯新高的44分加12次助攻。本场比赛他的第6记三分球也帮助他成为篮网队史单赛季三分命中数最多的球员，202记三分！

“大家都在看他表演”杜德利说，“他两次都找到了我的三分出手机会，但如果有球员手感像他当时那样火热，大家都会为他拉开空间。我认为他几乎做出了所有最正确的进攻选择，在篮下找到霍利斯，打挡拆。但当他手感那样火热的时候，即使弱侧的防守球员都会一直盯着他，判断是否要去协防，因为他当时太可怕了。我们真的要称赞他在那种情况下依旧知道什么时候该传球，什么时候又该有侵略性地去得分，必须在进攻端上称赞他的成熟和正确的选择”。

在这个属于拉塞尔的晚上，他带领球队从第四节开始时落后25分到最后实现惊天大逆转。霍利斯在第四节一开始命中了几个投篮，随后拉塞尔在30秒内连续命中了两记三分球，瞬间篮网就将分差缩小到10分，当时比赛还剩7分多钟，留给篮网足够的时间。

“只要计时器上还有时间，比赛就永远没有结束”，拉塞尔说到：“我们有一整节来做出相应的调整，我们开始完成了几个不错的防守回合，他们命中率开始下降，然后打出了几波攻防转换，前几节没有命中的投篮到最后也终于开始命中了”。

比赛最后很焦灼，国王也重新开始得分，但篮网连得7分将分差继续缩小到5分，当时篮网第四节打出了26-6的绝对优势。拉塞尔的两记罚球让比分来到104比109，而当时他才刚拿到单节27分中的16分，后来他的上篮将分差缩小到1分，当时比赛还剩1分半。

“我觉得，其实很多球员可以做到这点”，拉塞尔说，“一旦你进入了那个状态，很难有人能把你拉出来，无论对手如何防守你，你都会找到解决的办法。比赛最后我们一直在试图找到正确的打球方式，对手很难阻止我们”。

比赛一开始，包括下半场一开始，拉塞尔也是篮网首发阵容里表现未达到预期的球员之一，而篮网主教练肯尼.阿特金森也让他们全都意识到这一点，包括拉塞尔。

而那个篮网后卫做出了他的回应，以一种十分强硬的方式。

“拉塞尔很棒的一点是，他听从你的执教”，篮网主教练肯尼说：“今天比赛早些时候我对他很严厉，他投了几个很勉强的投篮，我叫了暂停。之后又一个很随意的防守回合，我又叫了个暂停并且朝他大喊。然后他做出了回应，他从来不会和我争论，他说‘好的，教练’然后他就会打的更好。当一个全明星球员听从你的安排与指挥，而且从不会有不满的时候，这真的很享受，这很重要，对我来说这就是领袖”。