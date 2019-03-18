篮网VS快船：卡罗尔、艾伦和阿特金森赛后采访

肯尼-阿特金森（篮网队主教练）

谈论到路易斯-威廉姆斯的绝杀：

“不可思议的投篮，我不知道，可能有35尺远，路易斯的神奇投篮。当时我们绝对不想在他身上犯规，因为我们知道他有多擅长在那样的情况下造犯规。我们逼迫他投了一个难度很高的投篮，但他投中了一个不可思议的投篮”。

在季后赛席位争夺过程中的艰难失利：

“我认为我最沮丧的是输给爵士的那场比赛，因为我们是一支注重过程的球队。我不喜欢在盐湖城的那场比赛因为我们没有打好，我们队员之间没有串联起来，也没有执行我们的比赛计划。所以今晚（对阵快船）至少我们打出了篮网的篮球，我为之骄傲，但对阵爵士的比赛更加刺痛到我”。

谈论到今后比赛所能吸取的教训：

“今晚就是在‘找寻办法’的过程，我们知道我们要去对抗一支很出色的季后赛球队。我们的打法没有太多的不同，我们只是增加了一些区域防守。他们是一支很难阻挡的机器，我们尽可能的限制了他们。但再一次，我们进攻上没有打好，我们最近就是在进攻端中挣扎着”。

德马雷-卡罗尔

谈论到比赛最后曾追平比分：

“我认为赛季进行到了现阶段，我们应该解决掉赛季初的问题了，我不认为有虽败犹荣这件事，对我来说就是一场惨痛的失利，我们要从中学习。但最终，我们要准备好下一场对阵国王队的比赛”。

谈论到这场比赛能吸取的东西：

“我认为本场比赛学到最重要的事就是你不能放弃。我们曾在上半场一度领先17分，对手们会打出进攻高潮，我们都知道这点。但到最后，我们一定要全场48分钟都要有在比赛最后关头的那股意志力”。

谈论到本场失利和之前对阵雷霆的失利：

“我认为我们成长了，这绝对是好消息，不能都从负面来看待事情。它展现了我们的勇气和磨练，展现了年轻球员们不断站出来。你必须向这些年轻球员致敬因为他们没有放弃而是战斗到了最后一刻，这是很重要的关键”。

贾莱特-艾伦

谈论到艰难的失利：

“这绝对很艰难，我们丢失了一个很大的领先优势，但我们也试图反弹，输给了对方的绝杀，这样的事一向都很艰难”。

谈论到该如何准备下场比赛：

“我认为对待每场比赛都是一样的，就是要保持冷静。我们今晚在这方面做的还不错，即使对方追了回来并拉开分差，我们依旧保持冷静，全力比赛到了最后”。

谈论到比赛关头险些逆转的关键：

“我认为拉塞尔和丁威迪在控场和进攻端的选择做的很棒，乔哈里斯也命中了几个很棒的投篮，在最后我们打出了应该打出的比赛风格”。