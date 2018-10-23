归来！与骑士一战RHJ将登场

RHJ终于要回归了！在北京时间周四上午对阵克利夫兰骑士的比赛中，RHJ将会归来。

因为在休赛季遭受了内收肌伤病，RHJ在季前赛并没有出战，而在篮网的常规赛季首场比赛中，RHJ的儿子Rylen出生了，所以他也错过了比赛。

RHJ提到晋升奶爸行列时说：“真的是特别棒的感觉，非常美妙的感觉。看到你自己的小宝贝，然后想到你又多了一个需要去照顾和呵护的人，我觉得真的棒极了”。

在RHJ远离球场期间，篮网在4号位的选择遇到了捉襟见肘的情况，所以此刻的球队的确需要他的归来。在赛季开始前，卡罗尔做了踝关节镜手术，格拉汉姆在与尼克斯的比赛中伤到了腿筋，主教练阿特金森还没有提供他具体的回归时间表。新秀库鲁茨，虽然在与尼克斯和步行者的比赛中都得到了两位数得分而且展现出了意想不到的热情和能力，却在与步行者的比赛中伤到了脚踝。

对于RHJ而言，没有比现在更合适的时间回归。RHJ在上赛季得到了职业生涯最高的13.9分，以及全队最高的6.8篮板；但是，阿特金森现在最需要的是他在防守端的贡献。

主教练阿特金森说：“他可以防守很多不同类型的球员，他的高度，他的臂展，他的多功能性，他应该可以防守5个位置的球员，除此之外，他还是一个非常好的篮板球员”。

RHJ说：“我觉得我可以起到很大的作用，这是我一直想做的事情，我想成为防守端大家都会想到的人，大家如果能觉得我们可以让RHJ防守任何球员，他可以防住他们，他会让对手们觉得投篮很困难，如果大家能这样想我，我会觉得很骄傲”。

而在进攻端，RHJ也许会感受到些许不同。这个赛季篮网的比赛更强调空间性，即便是中锋阿伦都会时常出现在外线。在本赛季的前三场比赛，篮网以场均56.3次突破领跑全联盟，这对于RHJ而言也是个好消息，因为从上个赛季开始他就在中远投和突破上取得了长足的进步。

阿特金森说：“他会打得更靠近篮筐，但是呢，我们本赛季打很多突破战术，我觉得这跟他的比赛方式很适合，他也可以在外线打，因为他能打挡拆，他可以攻击篮筐，我相信他不会有问题的，他适应得挺不错的”。

RHJ说：“我觉得我能得到很多空间，我可以看到空切进来的队友，去部署我们的空间，进入油漆区或者尽我所能去帮助球队，因为我知道我可以过很多人。毕竟当你踏上赛场的时候，你要正确地阅读比赛，或许真的只是一个简单的传球，或者阿伦的切入 ，或者是一个两步运球后的传球等等…最重要的是，你能够在球场上做出最正确的决定”。