篮网新赛季阵容解读：新加入的老将们

在新赛季的球员名单里，我们将会看到6名新的老将球员，其中有一位是双向合同，休赛季的增员动作都是围绕前场阵容和保护好篮板，所以在2018-19赛季这将会是球队着重强调的地方。

艾德-戴维斯-中锋-2米08-102KG

上赛季：场均5.3分，7.4篮板，投篮命中率58.2%（波特兰开拓者）

当新闻刚刚曝出艾德-戴维斯要加盟篮网时，他开拓者的队友们在社交媒体上毫不掩藏他们的悲伤情绪；而加入篮网后，才参与过几个非正式的篮网训练后，他的新队友们就对他赞赏有加了。戴维斯的比赛方式就是能够让自己的队友们喜欢：不停地抢篮板，坚实的挡人，无私的球风…以及作为一名老将的智慧。对于像篮网这样一支很少用身高超过2米03替补中锋的球队而言，戴维斯的到来至关重要。他是一个值得信赖已经在联盟证明自己实力的老将，在20-25分钟的出场时间内，他跟首发中锋阿伦的串联可以为中锋位置带来很好的持续性。

贾里德-杜德利-前锋-2米03-107.5KG

上赛季：场均3.2分，3.3篮板，三分命中率36.3%（菲尼克斯太阳）

在2016年夏天，杜德利真的考虑过加盟篮网，但是太阳队开出的三年合同让他选择继续待在菲尼克斯，如今他合同中的最后一年最终还是要在布鲁克林度过了。篮网在休赛季按照自己不同的选择需求重新组建了球队的前场组合，他们选择了拥有不同特点的球员。杜德利的优势也很明显：他职业生涯三分球命中率高达39.6%。对于一直喜欢在四号位位置投篮的球队而言，这样可以帮助球员们在球场上的分布。如今来到职业生涯第12年的杜德利是球队里年龄最大的球员（33岁），对于一支如此年轻的球队而言，他们太需要杜德利了。

肯尼斯-法里德-前锋-2米03-99.8KG

上赛季：场均5.9分，4.8篮板，投篮命中率51.4（丹佛掘金）

在进入联盟后的前六个赛季，法里德都是铁打的首发，他的比赛永远都是高热的，我们也经常看到那些可怕的篮板数据。在他的整个职业生涯中，法里德场均可以得到8.2分，投篮命中率达到了54.3%，在职业生涯前五年他的场均得分都是双位数。如今来到了布鲁克林的他，可以跟很多其他球员共同解决篮网上赛季让人头疼的篮板问题。

沙巴兹-内皮尔-后卫-1米85-81.6KG

上赛季：场均8.7分，2.3篮板，2助攻，三分球命中率37.6（波特兰开拓者）

在上赛季迎来爆发后，来到职业生涯第五年的内皮尔做好了充足的准备。上个赛季效力于开拓者的内皮尔，共出战74场比赛，首发出战10场，别忘了开拓者可是拥有利拉德和麦卡洛姆的超级后场组合。他能够为控球后卫这个位置带来一定的深度，毕竟上个赛季篮网在控卫位置的伤病让球队遭遇了人手短缺的情况，除此之外内皮尔也是一个不错的三分投手，篮网也认为他可以为球队的防守做出适当的贡献。与此同时，他在篮网队还有两个曾经同在波特兰开拓者效力过的老朋友—克拉布和戴维斯。

特雷维安-格拉汉姆-前锋-1米96-102KG

上赛季：场均4.3分，三分命中率43.4%（夏洛特黄蜂）

用谦虚一点的说法，格拉汉姆在职业生涯中其实一直在进步，虽然进步不是很快，但是够持续。作为一名落选秀，他在G联盟打了一个赛季，凭借自己的努力，他在2016-17赛季赢得了一个席位。他在那个赛季没有太多的上场时间，但是在去年他的出场时间上升到了场均16.7分钟。在他出战过的90场NBA比赛中，格拉汉姆的三分命中率达到了43.4%。

阿兰-威廉姆斯-前锋/中锋-2米03-120KG

上赛季：场均4分，4.4篮板（菲尼克斯太阳）

来到职业生涯第四年的前锋阿兰-威廉姆斯，今年跟篮网签订的是双向合同，他将会在布鲁克林和长岛篮网之间共同效力。上个赛季他因为膝盖伤病只打了5场比赛，而事实上在他的前三个NBA赛季他只打了62场比赛。但是在有限的时间内他是一个篮板好手，平均36分钟的篮板率为15.