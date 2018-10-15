篮网新赛季阵容解读：归来者们

​​上赛季得分排名前八的球员都在新赛季回归了，这其中的7名球员年龄最大的不过27岁。无论是得分王拉塞尔,还是篮板王RHJ，助攻王丁威迪，盖帽王阿伦还是三分王乔-哈里斯，他们都悉数归来。

嘉莱特-阿伦-中锋-2米10-107.5KG

上赛季：场均8.2分，5.4个篮板，1.2封盖，命中率58.9%

在2018年的第一天 ，阿伦得到了他当时职业生涯的新高，在面对奥兰多魔术的比赛中，阿伦8投7中，得到16分，6篮板和2个封盖。在上个赛季结束前，他又五次创造了职业生涯新高得分，而事实上在1月份末，阿伦已经成为篮网队的首发中锋，在1月份的16场比赛中，他的投篮命中率高达72.7%。 在2017年12月31日前的27场NBA比赛中，阿伦场均仅仅得到4.6分，投篮命中率为48.4%。而在他后半赛季的45场比赛中，阿伦场均可以得到9.7分，投篮命中率更是达到了63.7%。在同一届新秀中，阿伦以58.9%的投篮命中率和场均1.2个封盖领跑新秀们。

德马雷-卡罗尔-前锋-2米03-97.5KG

上赛季：场均13.5分，6.6个篮板，三分命中率37.1%

可以说，卡罗尔在篮网首个赛季的表现满足了球队对他的所有期待。他跟篮网主教练在亚特兰大时就有交情，而在猛龙的两个低迷赛季后，卡罗尔在职业生涯的第九季迎来了新春。31岁的卡罗尔，是篮网场均出场时间最多的球员，他自己也创造了无论是得分，篮板，助攻还是两双次数上面的职业生涯新高。上赛季卡罗尔一共得到了13次两双，而在他之前的前八个赛季，他一共得到过8次两双。在上赛季卡罗尔一共投中了145个三分，这是篮网历史上排名第九的数据，如此广阔的投篮区域使得卡罗尔成为篮网小前锋和大前锋位置都合适的人选。

阿伦-克拉布-锋卫-1米98-96KG

上赛季：场均13.2分，4.3篮板，三分命中率37.8%

篮网心心念念的克拉布，终于在上个赛季来到布鲁克林，在篮网高度强调三分投篮的战术体系中，克拉布看起来是十分合适的人选，上赛季克拉布场均出手7.1个三分，这跟克莱-汤普森并列排名NBA第11，而他跟排名第十的球员也只差了1%而已。在所有场均至少出手7.1个三分的球员中，克拉布以37.8%的投篮命中率排名第八。除此之外，在篮网的首个赛季克拉布就投中了201个三分，创造了篮网历史上单赛季三分命中数多的记录。在上赛季全联盟命中200+三分球的所有球员中，克拉布是年龄最小的，克拉布上赛季的最闪耀时刻发生在自己26岁生日那天，他创造了职业生涯新高的41分。上赛季克拉布场均得到15.1分，全明星周末后他的三分命中率更是达到了43.5% ，伴随着下半个赛季的强势表现，他在场均得分、篮板、助攻和封盖上都创造了职业生涯新高。

斯宾塞-丁威迪-后卫-1米98-95KG

上赛季：场均12.6分，6.6助攻，3.2篮板

上赛季丁威迪的全面爆发让篮网球迷们感受到了许久不见的快乐。在2018年1月份，篮网打了太多焦灼的比赛，各种绝杀、准绝杀和被绝杀连续上演。在1月份末尾，丁威迪已经成为整个联盟中在第四节和加时赛中投篮最多的球员了，这使得丁威迪受邀来到了2018年全明星赛的技巧挑战赛，而他更是不负众望赢得了技巧挑战赛的冠军，除此之外，丁威迪更是入选了进步最快球员的最终入围名单。毫无疑问，丁威迪在上赛季的全面爆发让他在各项数据方面都迎来了职业生涯新高，而他超越的不仅仅是自己。他在上赛季的场均助攻数排名联盟第11，他的助攻失误比（4.09）排名联盟第二，他的实际助攻比排名联盟第九，这一切的一切让丁威迪成为篮网上赛季进攻端最重要的球员之一。

乔-哈里斯-锋卫-1米98-98.8KG

上赛季：场均10.8分，三分命中率41.9%

在1月份，乔-哈里斯彻底爆发了。在16场比赛中，他在3分线外居然有52.6%的投篮命中率，整体的投篮命中率为51.6%。在他职业生涯的第四季，该来的都来了。在赛季后4个月中，他在其中的3个月份三分命中率都达到了45%以上，从1月1日到赛季最后一天，乔-哈里斯在44场比赛中三分命中率达到了46.7%，这在整个NBA联盟中排名第二。虽然他是一名致命的投手，但是他也在寻求更多突破投篮的机会，当他突破的时候，他的投篮命中率达到了62.7%，在整个联盟所有超过100次突破的球员中，他排名第一。在赛季结束的时候，哈里斯在有效投篮命中率方面排名联盟第六，真实投篮命中率方面排名第11，当然毫无疑问的是他在各项数据方面也创造了职业生涯新高。

朗戴-霍林斯-杰弗森-前锋-2米-98.4KG

上赛季：场均13.9分，6.8篮板，2.5助攻，1抢断

即将迎来职业生涯第四季的RHJ，其实才23岁，而他已经是目前篮网阵容中在球队最长时间的球员了，更重要的是他已经成为这支球队建队基础中不可或缺的一部分。不服输的风格让他成为整支球队中的发动机，他场均6.8个篮板是篮网最高的，而在整个NBA联盟，对于身高2米以下的球员来说，这是排名第三的数据，阿金教练也一直称赞他为球队最重要的防守球员之一。上个赛季伴随着RHJ中距离投篮的提升，他变成了更犀利的投手，他的场均得分提高了5.2分，投篮命中率也从43.4%提升到了47.2%，在其他领域也自然迎来了职业生涯新高。

卡里斯-勒维尔-后卫-2米-92.5KG

上赛季：场均12.1分，4.2助攻，3.7篮板，三分命中率34.7%

在职业生涯第二季，勒维尔实现了很大的突破，他已经成长为球队眼中进攻手段多样的良好选择。由于拉塞尔和林书豪的伤病，勒维尔创造得分的能力得到了长远的发展，在场均26.3分钟的出场时间内，勒维尔可以贡献4.2次助攻。与此同时他在赛季的后50场比赛中，也提升了自己的得分（高3.9分）以及他的三分命中率（从32.1%到37.6%），他场均可以贡献1.2个抢断，整个赛季制造了152个抢断。

德安吉洛-拉塞尔-后卫-1米96-89.8KG

上赛季：场均15.5分，5.2助攻，3.9篮板

去年11月份的膝盖伤病扰乱了拉塞尔在布鲁克林的首个赛季，导致他仅仅出战了48场比赛。其中他首发出场35场比赛，在场均27.7分钟的出场时间内，他可以得到17.2分，5.8次助攻和4.3个篮板。在他伤愈归来后，拉塞尔的三分命中率也有所提升，在赛季的最后20场比赛中，他的三分命中率达到了36.4%。作为上赛季篮网的得分王，拉塞尔在助攻和篮板数据方面也迎来了职业生涯新高。拉塞尔更是成为篮网自2000年后首位拿下三双的球员，在48场比赛内，他得到了5次两双，3场30+，11场比赛都贡献了至少8次助攻。​​​​