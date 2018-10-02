篮网训练营：无限尝试各种阵容

上个礼拜的篮网训练营 ，阿特金森像在实验室搞研究一样，尝试各种球员组合和阵容，无论是传统的还是新奇的。他发现的一点是，如今的篮网阵容有很多的选择性。

他可以在整片球场上放上后卫球员，他可以用双塔，在4号位，他可以放手得分手，篮筐轰炸机或者篮板高手，因为如今的4号位真的可以决定球队的对位模式和比赛方式。

一年以前，阿特金森经常让身高6尺8的康宁汉姆或者身高6尺7的前锋RHJ和阿希来打中锋，如今他拥有身高6尺10的戴维斯来当阿伦的替补，两人甚至有可能一起出场？

而在周一的训练中，我们看到了身高6尺8的卡罗尔打前锋，而身高6尺9的库鲁茨则担任中锋。

阿特金森说：“我觉得我们会打得很有能量，我们可以让戴维斯和阿伦一起上场，我们也可以打小个阵容，让卡罗尔打4号位，然后今天我们让库鲁茨打5号位。如果你现在看我们的比赛，我们的教学比赛，你会看到球场上有很多后卫球员，我们会考虑如何制定好的战术来适应我们球场上有四名后卫球员的时候。我还是喜欢球场上能有一个大个球员在，无论是阿伦还是戴维斯，因为需要他们抢篮板保护篮筐，但是我觉得在新赛季大家应该会看到更多同时有四名后卫球员在场的比赛”。

在上赛季，卡罗尔最早主要打3号位，伴随着赛季的进行，他发现自己很多时候会出现在4号位上，尤其是当RHJ因伤缺战一个月的时候。即便球队现在在4号位增添了新的选择，卡罗尔依旧会偶尔出任大前锋。

阿特金森说：“我们一直都让卡罗尔打四号位，上个赛季的时候他的确很多时候都是大前锋，他其实自己不是很在意。我觉得他也懂得如今的篮球跟80年代的篮球不一样了，我们在四号位再也不会有查尔斯-巴克利这样的球员了，他明白的，而且我觉得他在4号位打得很好”。

而最终，球队的后卫球员深度会让球队在前锋位置做出决定。

卡罗尔说：“我们肯定会打很多的小球战术，这都是可以转换的，毕竟我们最后是要把能帮助球队获胜和能够帮助球队在高水平竞争的球员放在球场上。我认为今年我们终于可以去实现球队的设想，一般来说第三年都是这样的年份”。

卡罗尔的新助手们

恭喜卡罗尔！因为他在这个赛季，有人跟他一起分担老将和导师的角色了。上个赛季，比卡罗尔大11天的莫兹戈夫是球队年纪最大的球员，而在新赛季，已经来到职业生涯第12年的杜德利可以跟卡罗尔共同承担这个重任。

卡罗尔说：“我觉得能有另外一个声音出现就是好事，大家可能已经听我听烦了，因为他们一直听我说话。我觉得很好因为球队现在有另外一个经历过这些事情的人，而且他也理解到底怎样才能赢球，所以我们可以从不同的角度帮助队友们。或许有的人不会听我的，但是他们可能会听杜德利，反之亦然，所以能有不同的选择总是好事”。

状态越来越好

上周五早上因为失误的数量让球员们一直高度训练，主教练阿特金森的声音也嘶哑了，但是主教练对于球队在周六和周一的表现比较满意。

阿特金森说：“周六早上的训练我还是比较满意的，首先我觉得训练中大家的竞争态度非常好，大家无论在进攻还是防守端都执行了我们的准则。我觉得我比我们想象的节奏要提前一些，我还有点担心因为我觉得在训练中他们看起来不是这样的。我觉得可能是因为我们还请了裁判，所以球员们都十分认真，我觉得球队的表现很积极”。