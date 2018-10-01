扎南-穆萨：我已经准备好了

虽然仅仅是季前赛，但是纽约当地时间本周三晚上扎南-穆萨就将迎来他的首场NBA比赛。从今早的训练到真正穿上他的30号球衣，跟自己篮网队的队友出现在巴克莱中心的赛场，这是一个梦想成真的过程。

穆萨说：“对我来说每场比赛都是总决赛，我的每场比赛我都当做是我的最后一场比赛来打，所以我感到很激动，让我们拭目以待吧，但是我唯一能保证的事情是，如果我有机会上场，我一定会付出100%的努力”。

自从训练营开始后，直到今天早上穆萨才参与了全程的训练，而季前赛的首个主场比赛就在2天之后了，他在为波斯尼亚国家队效力时伤到了自己的脚踝。

对于这位19岁的年轻人而言，过去的一个星期过得并不容易，因为他真的十分想参与到球队的训练营中，虽然他也尽了自己最大的努力，去关注训练中的一举一动，努力理解球队的体系和战术。他在更衣室的邻居杜德利一直告诉他放松一点。

穆萨说：“我感到非常沮丧，我晚上都睡不着觉因为我不能参与到训练中。我一直在训练营里当看客，我看到队友们都在竞争，教练们也都特别认真，他们的高强度，而我只能坐在板凳上观看，对我而言这一切都让我感到太困难了，但是正如我之前所说，我很开心我可以在这里，成为其中一员”。

篮网主教练阿特金森还是非常满意两位新秀穆萨和库鲁茨在初始阶段对于球队的理解和表现。在今年夏天的选秀大会中，篮网在29顺位选到了穆萨，在40顺位选到了库鲁茨。

两名新秀都是6尺9寸（2米05），也都在欧洲职业球队效力过几年。

阿特金森在谈到两位新秀时说：“他们的技巧是我们最初喜欢他们的原因，他们的技巧都非常好，他们不是那种只会接球就投的类型。我想很多人都觉得他们是那种很有潜力的球员，他们都可以攻击篮筐，传球也都不错，而且都是非常有竞争欲的球员。他们的竞争防守意识非常不错，我不想说的太多，而且现在还为时尚早 ，不过到目前为止一切都还不错”。

库鲁茨的官方位置是前锋，穆萨则是锋卫摇摆人，两个人都有外线投射能力和良好的身高臂展去防守多个位置的球员。

穆萨对于自己制造得分机会的能力很自信，无论阿金教练认为他应该如何发展，他都已经做好了准备。

阿特金森说：“他今天在训练中展现出了一些打挡拆战术的能力，我肯定现在不会让他成为首发控卫，但是我觉得他的确有潜力将来能成为我们控球方面的第二或者第三人选。他技巧真的不错，比我想象的还好，我觉得他将来应该可以打2号位或者3号位，他身高臂展不错，我觉得我想到的模板是邓利维，他也6尺9寸，他也很高。很明显，穆萨要变得更强壮一点，但是我相信他可以胜任2、3号位，甚至4号位因为现在联盟就是这样的风格”。

这个星期，穆萨真的很想上场打球，但是他知道他职业生涯的下一步或许并不在他的掌握之中。因为在锋卫线上，篮网有很多的老将，而教练组会为他制定良好的计划让他成长。

当被问到是否他会被球队慢慢带入比赛和体系中时，穆萨说：“我自己也不知道，你得问他们（教练组），但是无论如何，无论何时我能够得到机会，我都确保人们会记住我”。