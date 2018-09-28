篮网训练营：拉塞尔喜欢如今的高强度

美国当地时间本周四，是篮网训练营开始后的第三天，篮网主教练阿特金森决定让球队们在今天能稍微放松一下 ，因为训练营前两天的强度非常高。拉塞尔在谈到今年训练营时用的词是“残酷的”，但是他说这句话的时候脸上带着笑容。

在训练营首日，球队就进行了高强度的训练，拉塞尔一点也不介意，因为从心理角度出发，整个球队也做好了准备。

拉塞尔说：“我觉得今年我们整体上都很有责任感，我们今年准备得更好，我们对彼此的感觉也更好一些，那如果这样的话，就去战斗吧。我认为每一个人都有这种竞争的态度，我其实觉得去年的时候我们对彼此有一点太温和了。但是今年你能看到大家都很针对彼此，不会放过任何机会去竞争，无论是投篮还是快跑，任何的事情。每个人都在竞争，我相信这会帮助我们很多”。

而对于拉塞尔而言，在训练营开始之前，他很早就已经开始备战了。今年22岁的拉塞尔，一直在集中训练自己的力量，并且持续提升他的比赛，上个赛季因为膝部手术，他仅仅出战了48场比赛，如今的他，甚至依旧会在训练的时候，继续采用他康复时使用的一些手段。

拉塞尔说：“我现在想，或者我就得撞破了头，受了伤才能了解到底我要关注哪些肌肉或者类似的东西，我想我去年就是经历了这样的时间。我以前不是特别知道哪些地方需要加强或者哪些地方不需要，但是今年我真的了解了，我在训练馆里夜以继日洒下了很多汗水，我想用自己最好的状态准备新赛季”。

阿金教练说：“我看到了拉塞尔身上特别认真的训练态度，因为我每天都在训练馆，我看他每天也都在那里。他自己下定了决心要在训练馆里提升自己，每次我走进力量房，他都在那里。我作为一名教练，现在感到对他非常自信，而他作为一名球员，也知道他到底付出了多少努力”。

在拉塞尔关注自己提升力量的同时，阿特金森更加关注的是他的表现。当一名球员变得更强壮时，他攻击篮筐时会更好地进球，能够抢到更多篮板，也能在挡拆时杀出更多的路。

在布鲁克林效力的首个赛季，拉塞尔上演了很多闪耀的瞬间。比如在赛季首场比赛的时候，他得到了30分，在与多伦多猛龙一场比赛中，他连续投中了7记三分并得到32分，以及在另一场与猛龙的比赛中，他砍下三双的同时还创造了赛季最高的13个助攻，另外还有一场与奥兰多魔术的比赛，他得到了16+12的两双。

阿特金森一直都赞美拉塞尔的球场视野和传球能力。他有着超强的得分能力，那么下一步，拉塞尔要学会如何更好地掌控球场。主教练说有时其实就是能够对防守产生最好的反应以及利用对手的弱点，拉塞尔有能力将自己的防守再提升一层。

拉塞尔说：“我觉得如果你可以在这样的水平去得分和传球，真的非常困难，所以下一步要知道自己到底该什么时候传球什么时候得分。所以现在我需要去积攒更多经验，我觉得我已经可以做到一些了，我在尝试跨越这一步，现在我知道这是我需要解决的地方，才能来到更高的水平”。

阿特金森说对于拉塞尔的新赛季，提升防守和减少失误是他的重中之重。事实上，在周二的超长训练中，在拉塞尔失误的时候，阿特金森特地阻止了比赛，指出他的这个失误，而这个失误其实是拉塞尔当天的唯一一个失误。

然后周三早上阿特金森觉得有点对不起拉塞尔，他确保拉塞尔知道他做的很好，我只是指出了你犯得唯一一个错误而已。

而拉塞尔的反应呢？

“请继续严格指导我”。

拉塞尔说：“我告诉阿金教练我就想要那个，如果你因为我的一个失误想换掉我，无论你打算怎样做，我相信他。你知道吗没有人比我更生气我的那个失误，但是正如我之前所说，我已经准备好了飞跃”。