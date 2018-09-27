篮网训练营：为什么大家都爱勒维尔？

阿特金森并没有觉得他需要特地保持不张扬的态度或者降低他的期许。

事实上阿金教练说：“过去两天的训练营，他真的表现得特别棒，我就打算这样来评价他”。

这里阿金教练提到的球员就是勒维尔，即将迎来第三个赛季的他，看起来会在2018-19赛季迎来质的提升。除了主教练外，新队友戴维斯在训练营首日就对他赞赏有加。

乔-哈里斯，跟勒维尔同样在2016年夏天来到篮网，也对他有相同的评价。

哈里斯说：“我认为勒维尔用十分职业的方式在对待他的训练，他一大早就来到球馆训练，晚上还会回来再接着训练，所以在我们比赛的时候，你们会看到他所有的努力。如果再给他些时间，我相信他的自信心也会更加明显，他的身体也变得更强壮了。他其实一直都是一名非常棒的运动员，现在他看起来更好了，我想说的是，你真的可以看出他的进步”。

在上个赛季，我们就已经看到了勒维尔的进步。在2016年的选秀大会上，因为脚部的伤势，勒维尔下落至20位被印第安纳选中，篮网通过交易获得了他。新秀赛季的他依旧受到了伤病的影响，仅仅打了57场比赛。

而在上个赛季，勒维尔的得分已经上涨到场均12.1分，与此同时他还能贡献4.1次助攻。除此之外他的三分投射也有了进步，他的三分投篮命中率为34.7%。在今年夏天他最关注的地方是增加力量。

勒维尔在谈到刚刚过去的休赛季时说：“今年我采取了不同的方式训练，因为之前的伤病，所以我一直没有办法对下肢做我想做的那些训练，但是今年夏天我可以了，我觉得我在慢慢看到回报了”。

与此同时，他也对自己的心理进行训练，每天都会冥想以及思考最适合自己的比赛方式。

正是勒维尔的多才多艺让他获得了无限的可能。鉴于去年控卫位置的伤病不断，他承担起了替补控卫的重任，而这也帮助了他创造得分的能力。他的身体可以打锋线，同时他的身高臂展和天赋，也让他有机会成为最顶级的防守者。

而这正是阿金教练希望看到的打球方式，他想看到多名可以控球的球员在球场上时刻错位进攻。勒维尔在训练营首日就用那种“颠颠簸簸”的打球方式成功地吸引到了戴维斯的注意力。

勒维尔说：“我们现在首要关注的是我投篮的平衡性以及我的投篮自信，我相信这个夏天真的帮助了我很多，但愿，这所有的努力都会在赛场上有所回报”。