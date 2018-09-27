篮网训练营：更有深度的新阵容

在过去的两个赛季，篮网主教练阿特金森一直都尝试让球员们分享球场时间，伴随着大部分主力本赛季的归来以及多位优秀的老将到来，阿金教练期待在新赛季球队依旧可以让更多的球员们在球场发光发亮。

在阿特金森的体系中，上个赛季最终阵容，有9个球员场均出场都在20分钟以上，却没有一名球员的场均出场时间达到30分钟，卡罗尔（29.9分钟）和克拉布（29.3分钟）是出场时间最久的篮网球员。

阿特金森说：“这也是我们球队哲学的一方面，可以帮助我们发展我们的阵容，也是赢球的良好方式，你真的是可以用这种打球方式赢球的。所以大家将会看到我们会让很多球员出场，但是我们不会让某些球员出场38甚至40分钟。我们会合理地管理我们的时间，但是我真的相信，我们的阵容比去年更有深度”。

上个赛季，篮网就十分依靠他们的球队深度和板凳贡献，在替补球员出场时间方面，篮网排名第三，而在板凳得分方面，篮网更是排名第二（43.9分）。在8名回归的球员中，他们场均的出场时间都在20分钟以上，得分也都上双，其中的后卫和前锋包括：拉塞尔、丁威迪、勒维尔，乔-哈里斯，卡罗尔和克拉布。

这其中的某些球员会领导新赛季的第二阵容，他们还获得了前场的新帮手，像是戴维斯、法里埃德、杜德利和格拉汉姆，以及新加入的后卫内皮尔。在这几天的训练营中，阿特金森一直在尝试不同的阵容和组合，在即将到来的赛季，第二阵容将会对于球队的成功起到极大的作用。

哈里斯说：“我们的深度是15个球员都能打球，我们很多球员都在争夺出场时间，与此同时，大家也都让彼此变得更好。即便仅仅看看我们的控球后卫位置的人选，丁威迪，拉塞尔和内皮尔，他们每天都在竞争，而事实上每个位置上都很有深度，所以这对于球队而言是好事，因为每个人都会磨砺地更好”。

哈里斯和勒维尔成为板凳领袖

勒维尔说：“哈里斯是一个在球场上非常容易配合的球员，他是一个非常棒的无球跑动球员，他投射能力非常强，他是一个低调的球员，所以我相信人人都会希望跟乔哈这样的球员一起打球”。

上个赛季在哈里斯替补出战的64场比赛中（赛季共出战78场比赛，14场比赛首发），他创造了篮网历史上替补球员投中最多三分数的新纪录。勒维尔则在71场比赛中首发出场10场，他的替补助攻总数排名联盟第四（263个助攻），替补抢断总数排名联盟第三（71），而他职业生涯的首个两双，在12月7日面对俄克拉荷马雷霆得到的21分10篮板，也是替补出场时创造的。

哈里斯谈到勒维尔时说：“我一直都说勒维尔是一名顶级的防守者，他真的是，他脚步特别快，在进攻端他也有很强的得分手段，他可以投篮，他可以攻击篮筐，跟他对位非常难，因为他在攻防两端都太强了，他整个休赛季都十分努力，来到训练营的他，看起来状态更好了”。

训练营第二日的防守训练

在训练营开始阶段 ，伴随着新球员的加入和新战术的演练和开发，防守依旧是球队最关注的地方。

阿特金森说：“我当然想提升我们的活动范围，但是我并不想妥协我们相对保守的防守战略，我就是不希望球队在防守上太扩张，范围过大。我依旧希望球队采取紧密式的防守。上个赛季我们在有效投篮命中率方面排名联盟第11，这意味着其他球队在面对篮网时，投篮并不好。但是如果我们想要成为一支更优秀的防守球队，我们需要控制好我们的失误，在不需要扩张防守范围的基础上，控制好失误”。

勒维尔说：“我觉得我们整个球队在休赛季，都非常注重身体训练，我相信这会真正帮助我们在新赛季对于球的控制以及控制失误的能力，我相信伴随着赛季到来，无论教练让我们做什么，我们都会做好准备”。