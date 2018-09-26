篮网训练营的篮板魔兽：戴维斯和法里埃德

防守。篮板。

在即将到来的2018-19赛季，布鲁克林篮网有自己的首要任务，在训练营的首日，球队就集中精力来解决防守端的问题。

主教练阿特金森说：“我们用了很多时间一起观看比赛视频，就是想捶打我们防守端的原则和一些最基础的东西，我们的大个子球员们表现的非常抢眼，所以这是我们今天的重中之重”。

阿金教练着眼于扩展他的防守战术，他自己也承认在过去的两个赛季他在防守端的态度比较保守。或许将来会有更多变化，但是球队目前只想先关注最基础的元素。

战术是一方面，而用人又是另一方面了。在休赛季加入的中锋戴维斯和前锋法里埃德，两位一直以抢篮板著称的球员，让我们也更加了解到球队在提升篮板和防守方面真的下定决心。

克拉布说：“戴维斯和法里埃德是我们今天在防守篮板训练方面的最主要关注点，我的任务是把他们挡在外面，如果他们抢到了前场篮板，教练们会非常生气，我觉得这样很好 ，因为他们真的对我们很严格。他们可以在训练的时候朝我们吼，但是我们知道这些东西会帮助我们在比赛中表现得更好。所以真的是好事。我觉得他们两个人都充满了能量，就像我昨天在采访中说到的那样，他们是那种会在细节方面给予我们巨大帮助的球员。或者你在赛后的数据统计上面看不到，但是在观看比赛录像时，球队肯定能注意到他们的功劳。我们非常期待可以跟他们一起打球，我相信他们会对球队起到极大的作用”。

戴维斯和法里埃德让每个人都喜欢，包括主教练阿特金森。

阿金教练说：“戴维斯能抢到训练馆里每一个篮板，甚至在投篮训练的时候，真的是太明显了。法里埃德也是，你看到他身上的能量，追赶每一个篮球，在球场上奔跑，他们在联盟中一直都用这样的态度和方式打球，我们大概也知道他们的属性了，但是能亲眼见到还是非常棒的”。

与此同时，篮网与前锋阿兰-威廉姆斯签下了双向合同，即将迎来第四个NBA赛季的他，也跟戴维斯和法里埃德的风格很像，他在每36分钟的篮板数与他们两人也相似。

戴维斯说：“我觉得我们三个人，就可以基本立刻帮助篮网解决篮板方面的问题，我觉得我们三个人可以帮助篮网成为进攻篮板和防守篮板前十的球队；与此同时，伴随着阿伦的进步，卡罗尔、RHJ以及其他四号位，五号位和三号位球员的帮助，我真的相信我们可以成为联盟前十的篮板球队”。

戴维斯对勒维尔印象深刻

在本周一的媒体日上，篮网球员们都表达了他们对勒维尔的喜爱，这其中也包括戴维斯。在周二，戴维斯又再一次提到了勒维尔，三年级球员勒维尔的名字是戴维斯第一个提及的。

当被问到勒维尔到底做了什么的时候，戴维斯说：“说实话我自己也不知道，你知道的，他打球有一点颠颠簸簸的，他的比赛不是那种很传统的类型，我自己也不熟悉这种打球方式，所以我自己要先搞明白，但是我明天要教他一点东西”。

在周一的媒体日上，勒维尔谈到了他在休赛季的重点之一是让下半身增重，并且能够提升他的平衡感可以更好地终结比赛。

阿特金森说：“是的，他变得更强壮了，这非常重要，他的身体发展。他现在理解什么时候应该进攻什么时候不应该强求，你能够看到他变得更成熟了，有更多的发力和急停，有更多的变速，他在慢慢地弄清楚这些事情”。

老面孔们

虽然训练营里面有9张新面孔，但是我们的确还保留了8个球员，他们是我们在过去1、2个赛季的年轻主力们，他们也更理解彼此都需要什么。

主教练阿特金森说：“今天其实非常顺利，问题没有那么多，因为他们都知道，我相信老篮网球员们在帮助新球员们，他们会告诉新人们我们都做了哪些事情。我今天跟新球员们做了一个简单的调查问卷，他们就说哎教练我们都懂。所以如果大家真正理解我们在做什么，那对我们而言是巨大的优势，也节省了很多时间，我相信我们可以更快地适应彼此，也可以更快地去尝试复杂一点的东西”。

在新面孔里面，其实有很多的老将，包括迎来第九个赛季的戴维斯，第八个赛季的法里埃德和第十二个赛季的杜德利。就像戴维斯说的那样，这只关乎篮球，他们已经准备好接受阿特金森的指导，他们希望可以向他学习。

阿特金森说：“我将来会非常需要依靠他们，他们对于主教练而言是非常重要的，你可以从他们那里得到反馈，得到关于球队的反馈，你可以从他们那里得知球队到底做的如何，所以这是十分好的 链接。那么与此同时，因为他们已经在联盟打了很久了，所以他们可以帮助球队的其他球员，包括我本人，这些老将们，比我想象的还要重要，尤其是那些可以打到球队轮转的老将们，他们是非常有价值的。我相信他们会帮助我们成长，帮助我们的年轻球员们更快地成长”。