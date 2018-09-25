布鲁克林篮网媒体日：最需要关注的五件事

就在昨天，球队在HSS训练中心举办了新赛季的媒体日；而今天， 训练营就开营了。伴随着8名上赛季的回归球员以及7张新面孔，包括两名新秀穆萨和库鲁茨，以及两位双向合同球员品森和威廉姆斯，还有今年训练营的营员麦考洛林，唯一一位没有出现的球员是澳大利亚球员米切-克里克。

从媒体日的球员采访中，以下这五点是我们想要跟球迷们分享的。

人人都爱艾德-戴维斯

卡罗尔说：“像戴维斯这样的球员，我每天都能在挡拆战术中配合，他总是把细节做得很好，球迷们或许不会看到他是多么棒的得分手，但是他是那么优秀的挡拆球员，他会为勒维尔，拉塞尔他们创造出空位，除此之外，在关键时刻，他也是那种会为我们抢下关键 篮板的球员”。

二年级球员阿伦也从戴维斯那里学习了很多的经验，乔-哈里斯和勒维尔也转变了很多。

勒维尔说：“艾德-戴维斯是典型的中锋球员，他挡人能力极强，不需要持球，他只是希望他身边的球员能够变得更好，他是个非常棒的队友，我已经迫不及待跟他一起作战了”。

人人都在投三分

“在练习三分投射吗”？

阿伦，法里埃德，甚至包括双向合同球员威廉姆斯都被问到了这个问题。

所以大个子们，你们的三分投篮怎么样了？

在上个赛季，作为新秀的阿伦只投了15个三分，而在休赛季新加入的三个篮板魔兽都没有特别的三分技能。在上个赛季，篮网是全联盟投三分第二多的球队，所以半兽人、威廉姆斯和戴维斯，是否有潜在的三分投射能力 ，我们马上就会发现！

威廉姆斯说：“我整个夏天都在练习三分投篮，如今的联盟要求你必须投三分，我不能说我是一名优秀的投手，但是我觉得我肯定进步了，这也是我想向大家展示的新的一面”。

“我刚加入球队的时候，他们说在这支球队大个子们都要像后卫一样打球，你得有传导球的能力，制造得分的能力，当然还要有三分投射的能力”。

轰炸篮板

篮网在休赛期的操作显而易见告诉我们新赛季最重要的目标之一就是能够抢好篮板，而这项重任首先就落在了戴维斯、法里埃德和威廉姆斯的身上。

半兽人法里埃德说：“这便是我在这里的原因，我很期待在这里打球，我很期待为布鲁克林效力，这是我最好的战场。我来自于新泽西，我在这里成长学习打篮球，而我学到的第一个技巧就是如何抢篮板。所以对我本人而言，能够来到一支需要我的球队，想要我表现自我的球队，一支能够让我用我喜欢的方式打球的球队，非常重要。无论是抢篮板，还是占据更多控制权，或者阻挡对手，方方面面，我都愿意去做”。

自信地投篮

防守，在新赛季是不言而喻的重中之重，主教练阿特金森在上周的新闻发布会，以及球员们在昨天的媒体日都反复强调了这一点。但与此同时，球队在进攻方面也要有更多自信。

阿伦-克拉布说：“我们已经证明了我们可以有超强的得分能力，上赛季的很多场比赛也证明了这一点”。

篮网保留了上赛季7名得分上双的球员。

卡罗尔说：“我们可以得分，我们很多球员都有很强的得分能力”。

让球队文化发扬

虽然在媒体日我们看到了很多新的面孔，但是球队保留了上赛季得分最高的8名球员，球队希望继续保留以年轻球员为核心的文化。除了32岁的卡罗尔外，“最老”的球员是27岁的乔-哈里斯，球队想要在上赛季进步的基础上继续提升。

丁威迪说：“如果谈到球队文化以及其他我们在做的事情，我觉得我们在朝正确的方向进发，我们在球场内外都经常在一起，一起努力，一起去经历。但是如果你让我去给你一个时间表，我觉得会很困难，我们有很多年轻的球员，我们有很多需要去提升的地方，无论是个人能力还是球队作为一个整体”。

卡罗尔大部分休赛期的时间都在布鲁克林度过，事实上他并不孤独，有很多小伙伴都留在这里跟他一起。

卡罗尔说：“我们做的最重要的事情就是待在训练馆里，当你来到布鲁克林，当你来到这支球队，你就是要回归训练馆，你要花时间在训练馆里，你要相信你付出的努力。我始终相信一个人要努力付出，还有很多球员整个休赛期也都待在布鲁克林，我相信这是最重要的事情，我们一起去努力的时光。而现在，我们要登上舞台 了”。