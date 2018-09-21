阿伦：新赛季，新征程

实话实说，在去年同期，大家对于阿伦的未来不知该有怎样的期待。

那是的他才刚刚19岁，在德克萨斯大学打了一年大学联赛，在22号顺位被选中。他做好准备为球队做出贡献了吗？还是他或许要在篮网G联盟球队度过一些时光？

事实上，新秀赛季的阿伦让人们大开眼界，给予我们的也都是好消息。在即将到来的训练营，他看起来感觉更舒服，更优秀，也更为人所知了。在下周一的媒体日之后，篮网将会从周二开始在篮网HSS训练中心举行为期一周的训练营。

谈到去年的训练营，阿伦说：“我觉得很好因为我只要打球就好了，可是现在大家知道我了，已经不是我去关注别人，而是很多人都会来关注我了”。

在新秀赛季，阿伦因为成为球队首发中锋吸引了很多眼球。他在场均20分钟的出场时间内，可以得到8.2分，5.4个篮板和1.2个封盖，而球迷们也都记得在新年过后，阿伦的进步日益显现。

在2018年的首场比赛中，他在对阵奥兰多魔术的比赛中得到了职业生涯新高16分，在月末，他又一次创造了职业生涯新高。他在8天内，拿到了2次两双，而在1月30日他迎来了职业生涯首个先发的机会。在1月1日之后的45场比赛，阿伦在场均21.9分钟的出场时间内，可以得到9.7分，6个篮板和1.4个封盖。

篮网主教练阿特金森在谈到阿伦时说：“我觉得很难把他限制到一个范围内，每天我们都在学习他到底可以成为怎样的球员。上个赛季他投中了一个底角三分，我们不确定这是不是他的长项，这也不是我们最初选择他的原因。我们必须要对他的发展特别谨慎，因为他真的充满了天赋，我们必须要确定他的角色，而这一切都要从他的防守开始，他对篮筐的保护，他的多样性，他挡拆时的防守功底，目前来说他首要需要提升的是他的篮板能力”。

“接下来就是进攻了，他是能够在篮筐保护上为我们施加压力的球员，他拥有奥林匹克短跑运动员的速度，他在当今联盟十分现代的中锋，我们对他的未来充满期待，我相信他的武器库里十分丰富”。

在休赛期，阿伦都一直在坚持训练，今夏的主要目标就是增重。在即将到来的新赛季，阿伦会在前场有崭新的队友，他已经开始从艾德-戴维斯身上学习挡拆技巧了。

当然，他也在练习三分投射，这些都是在帮助他寻找最适合他的比赛方式。

阿伦说到：“我自己大概也能看到我将来的比赛会达到什么层次，这有关于我的潜力，我自己很清楚我还有很长的路要走，但是不完全清楚我将来的比赛会变成什么样子。我尝试去提升一些我自己知道可以得到提升的地方，我在建造一个好的地基，以利于我将来的成长”。

在今年的夏季联赛，阿伦跟球队在拉斯维加斯度过了1周半的时光。在篮网的5场比赛中，阿伦出战了2场比赛，在场均24.5分钟的时间内，他得到了10.5分，11.5个篮板和3次封盖。虽然并没有出场很多时间，但是这是阿伦的首个NBA夏季联赛经历，他在去年夏天因为臀部伤势遗憾地错过了夏季联赛。

虽然如今阿伦已经成为了NBA的先锋中锋，但是他真心地觉得可以跟新秀和落选秀在夏季联赛的球场上征战很兴奋。我们看的很清楚，即便没有得到很多出场机会，已经在NBA征战过一年的他，年仅20岁的阿伦的水平的确高于他人。

阿伦说：“相对于我这样刚刚从大学联赛出来的球员，我只能说NBA的比赛太快了，而且很多年轻球员只是一味追求快快快，而并没有理解战术也不理解球场上的状况；而我自己却很清楚地知道，这种心态很多时候并不好。但是我觉得如果我去年也打夏季联赛的话，估计会跟他们的想法一样”。

在他的休赛期的空闲时光，阿伦参加了篮网队的几个青年篮球训练营，他还观看了巴克莱中心的WWE比赛，作为一个电玩发烧友，他也现身了守望先锋联赛的总决赛。

阿伦说：“其实我一直都喜欢电竞，看到那些最高水平的电竞选手比赛，然后能够身在其中，学习他们的战术，他们如何选择角色，我觉得特别开心。我觉得其实很多人都认为电竞就像篮球一样，对于我本人而言，可以从不同的角度学习新的比赛”。

我们都知道，如今的阿伦比去年优秀了，但是他却不觉得他的生活有什么变化。

阿伦说：“我觉得还不是很糟糕，我去看电影的时候，还是挺多人都不认识我的，我可以去超市购物，做任何再正常不过的事情，我觉得大家还不是特别认识我，所以感觉还不错。但是我也能感觉到大家开始知道我是谁了 ，所以我要更小心一点。除此之外呢，我住在这个城市感觉很不错，如果大家在路上跟我说话，一般都是跟我说希望你有一个美好的赛季，然后就走开了”。