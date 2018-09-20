训练营即将到来！这五件事你一定要知道！

​​美国时间下周二篮网2018-19赛季的训练营就要开营了！就在不久后的10月3日，篮网将迎来季前赛的首个对手-对岸的纽约尼克斯，而2018-19赛季的首场常规赛比赛，篮网将在10月17日做客底特律挑战活塞。

伴随着球队重新回归球场准备新赛季，我们挑选了5个球迷们最该关注的事件，下面就一起来看看吧！

后卫位置的轮转

在上个赛季，篮网在后卫这个位置上尝试了很多的球员，而且他们都获得了相对比较长的出场时间：拉塞尔、丁威迪和克拉布都各自首发了35+场比赛，除此之外勒维尔也偶尔出任控卫，乔-哈里斯也进步成为了一个高效的得分手。林书豪虽然被交易了，但是篮网新加了内皮尔，他在上赛季的开拓者有着十分优异的表现。所以在即将到来的训练营和季前赛，我们将有机会看到球队如何解决后卫位置的轮转。

4号位该用谁？

RHJ给予了4号位特别的感觉，虽然身高体重都不是传统大前锋的标准，3分球能力也不是特别出众，但是他的中投十分稳健，在空位的投篮不错，攻击篮筐的能力也十分出众。他在2017-18赛季场均可以抢到6.8个篮板，这在6尺7英寸以下的所有NBA球员中排名第三，仅次于威斯布鲁克和勇士队格林，而且在上赛季他的场均得分提高了5分（13.9分）。所以现在的问题是，除了他之外还有谁会出现在4号位上。所以篮网现在要考虑从不同类型的前锋中选出最合适的对象：是像法里埃德这样的优秀篮板球保护者，还是像杜德利这样的一个小球得分手，或者是格拉汉姆？除此之外，还有卡罗尔，身高6尺8的他，是篮网身高最高的锋线球员，上赛季当RHJ受伤时，他也会出任前锋的位置。

新秀们的角色

在上个赛季，球队对于19岁的新秀阿伦一直都采取十分谨慎的态度。而他在1月份以后就赢得了球队的首发中锋位置，他超越了很多人的期待取得了长足的进步，的确球队对于中锋的需要，为他提供了特别的机遇。在今年的选秀大会上，篮网选择了两位年轻的球员，19岁的穆萨和20岁的库鲁茨。除此之外，球队签下的双向球员品森，在新赛季将会在布鲁克林篮网和长岛篮网之间都得到出场的时间。

新家伙们！

在休赛期，篮网签下了5名老将来加深板凳深度，除此之外还用双向合同签下了一名老将。在新赛季最显而易见的改变会来自于前场，比如6尺10寸的戴维斯，与此同时，法里埃德和威廉姆斯都能在篮板球保护方面为球队带来提升。

杜德利马上就要迎来自己的第12个NBA赛季，他职业生涯的三分投篮命中率为39.6%。格拉汉姆则来到了自己的第3个赛季，他在上赛季的3分命中率为41.2%，他们将会在锋线上球队增添深度和广度，甚至有可能成为篮网小球体系下的大前锋位置候选人。内皮尔在上赛季的波特兰迎来了自己的职业生涯最好一季，他在控球后卫的位置上为篮网又增添了一个选择。

训练营试训名额

篮网与品森和威廉姆斯签下双向合同后，训练营大名单的不确定性已经基本解决。除此之外，篮网在今年的训练营中邀请了后卫麦考林和前锋克里克，麦考林在夏季联赛就为篮网出战，他场均可以得到7分和4.2次助攻。今年26岁的克里克来自澳大利亚，他在去年的夏季联赛为达拉斯独行侠效力，上赛季他在澳大利亚NBL联赛出战，场均可以得到14.8分，6个篮板和2.5个助攻。篮网可以为两位球员确定G联盟的席位，这样到目前为止篮网在训练营就已经有19名球员了，现如今球队还可以再邀请一名球员加入。​​​​