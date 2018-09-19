马克斯和阿特金森赛季前新闻发布会

NBA新赛季的脚步真的慢慢在靠近了！有多近了呢？下周我们就要举办媒体日和训练营了！在本周二下午，篮网队总经理马克斯和主教练阿特金森举办了赛季开始前的新闻发布会，跟媒体和球迷们分享他们对于新赛季的期许。

与纽约尼克斯的首场季前赛也只剩2个礼拜了，下面一起看看二位都讲到了什么。

篮板是重中之重

即便从我们休赛期的动作大家也能看得明白，在篮板球上能够取得提升是我们首要考虑的地方。

球队做出的第一个动作就是签下了自由球员艾德-戴维斯，他在上个赛季每36分钟的篮板率来到了职业生涯新高；之后球队通过与丹佛的交易得到了半兽人法里埃德，最后一步是与老将阿兰-威廉姆斯签下了双向合同。

主教练阿特金森说：“很明显艾德-戴维斯满足了我们对篮板保护的需要，在联盟中他是众人皆知的优秀篮板保护者，所以他为球队带来了身体方面的深度。法里埃德也是很好的篮板保护者，他充满了能量，我相信从防守角度说，篮板球会是我们下赛季很重要的一个环节。所以这些球员会为球队带来很多的能量和厚度，所以非常欢迎他们加入球队”。

防守！防守！防守！

对篮板球的关注，从更大的角度上说，这是篮网着意提升防守的一个方面而已，很遗憾地说，在过去两个赛季，篮网在防守方面的排名都在联盟倒数后十位。

阿金教练说：“我觉得在过去两个赛季，从排名上讲，我们的防守一直都没有取得长足的进步，我当然希望在新赛季能够看到防守方面的进步，上赛季我们的失误数是联盟最后一名，我觉得这是我们肯定要解决的地方，也是我们今年可以取得进步的地方”。

在逼迫对手2分投篮方面篮网做得还不错，与此同时篮网将对手的两分投篮率限制到了50.3%，这在联盟可以排到前10名，所以球队在限制对手投三分方面，是排名联盟第一的。但是对手的三分命中率，以及失误数少，防守篮板以及由此带来的二次得分，则为球队带来了很大的麻烦。

主教练阿特金森说：“我觉得首先我们要关注球员们的个人提升，比如贾瑞特-阿伦，他在过去的赛季表现出了很强的能力来保护篮筐，以及在挡拆方面的能力，但是他在抢篮板球方面需要有所提升，我想同样的状况也适用于我们其他球员们。他们需要取得个人进步，然后整体才能有所提升，然后我们才能在战术上面进步并且做出合适的改变。我们需要能够设计出让我们的球员取得成功的战术”。

贾瑞特-阿伦，神秘的男子

在一年以前，关于阿伦我们的质疑是，这个19岁的少年如何去适应NBA，以及他作为新秀能够为球队贡献多少？在今年的1月份之后，阿伦用自己的表现已经赢得了球队的首发中锋位置。

而如今的问题是，阿伦到底上限在哪里？他可以成为多么优秀的球员？他的潜力在哪里？未来会发生什么？

主教练阿特金森说：“我觉得现在很难去把他放到一个盒子里，每一天我们都在了解他到底是怎样的一名球员，比如上赛季的时候他投中了一个底角三分，但是我们不确定这是不是我们要去开发的特长，也不是我们选到他的原因。我们对他一直都非常谨慎，因为他真的太有天赋了，我们也必须去确定他的角色。所以我们先看到了他在防守方面的能量，他的篮筐保护能力，他的多功能性以及他在挡拆方面的防守能力”。

“我觉得很明显他需要提升的地方是篮板球，然后是进攻，他是在篮筐上面能够为我们球队施加压力的人，他速度太快了，我觉得他有奥林匹克短跑运动员的速度，他是NBA的现代中锋，我们对他的未来充满期待，我觉得他拥有很强的技能包”。

谁能展现出更多第二年提升？

在上个赛季，乔-哈里斯，丁威迪和勒维尔都在球队的带领下在第二个赛季展现出了显著的进步。

在即将到来的新赛季，拉塞尔，克拉布和阿伦是否能够也为球队带来惊喜呢？

主教练阿特金森说：“拉塞尔在今年的休赛季一直在提升他的身体和比赛，我们对于克拉布和阿伦也有同样的期待，所以我觉得大家在新赛季能够看到他们的进步”。

因为膝盖手术，拉塞尔在过去的赛季只出战了48场比赛，但是依旧凭借场均15.5分领跑篮网队。克拉布则在下半个赛季表现出了强力的势头，他场均可以得到15.1分，在全明星过后，他的三分命中率达到了41.4%，在4月9日更是在对阵公牛队时，得到了41分。

主教练阿特金森说：“他需要更自信，我认为他已经意识到他可以做什么了，很明显他为我们带来了几场关键比赛，我一直在鼓励他，我相信他在防守端也有了进步，我喜欢他在防守端的表现。在休赛期，在我们团队的帮助下，我相信他变得更强大了，我相信他的持久力也更强了一些，所以他最需要提升的就是持续性，这是我对他今年的要求”。