布鲁克林篮网赛季回顾之：“图图”克拉布

数据

出战75场比赛，场均得到13.2分，4.3个篮板和1.6次助攻。

赛季回顾

事实上，克拉布想告诉篮网球迷们，他觉得他在这个赛季并没有达到他对自己的预期，所以他期待他的第二个赛季能得到长远的进步。

克拉布说：“我整个赛季的表现起起伏伏，但是我在布鲁克林还有一个赛季，我知道我可以在哪里打得更高效，以及我可以为球队带来什么，希望我在休赛季努力训练，下赛季归来的时候，我希望我会成为一个完全不同的球员”。

克拉布拥有成为NBA顶级射手的潜能，这也是为什么篮网会在过去的两个赛季执着地追求他的原因。他在篮网的首个赛季最大的问题莫过于他的稳定性，球迷们应该也见过他这样的表现，前一场比赛他能得到25分，下场比赛他却只能得到6分，或许这其中也有信心不足的原因。

“他是一名十分顶级的射手，特别高效，他出手十分迅速”。

勒维尔

为了成为一名好的队友，克拉布经常会听从队友的指挥，而这导致队友们和阿金教练经常公开表示希望他可以打得更有攻击性一点。

勒维尔在评价克拉布时说：“他是一个特别好的投手，特别高效，他出手速度特别快。我们需要他打得更有侵略性一点因为他真的非常有天赋，他也是十分无私的球员，所以要打得更有侵略性会让他觉得跟他个性有差异”。

这些信息似乎在4月份对他起到了作用。他在4月份场均可以得到21.2分，5个篮板，2.4次助攻和1个封盖，投篮命中率达到了54.8%，三分命中率也达到了50%。在4月份克拉布出战的5场比赛中，篮网赢下了其中的3场比赛，正是他在球场两端的自信表现，为球队带来了不同， 带来了胜利。

本赛季的高潮终于在克拉布的生日当天到来，那场比赛也是篮网在2017-18赛季的最后一个主场比赛。克拉布仅仅用15个投篮，就得到了职业生涯新高41分，在过去的18年内，这是能够得到40分用的最少的投篮数。正如克拉布在4月份的表现一样，他的影响其实贯穿整个赛季。

在布鲁克林的首个赛季 ，克拉布就打破了球队单赛季命中三分的记录，之前的记录为169，而克拉布创造的新纪录则为201。他有6场比赛都投中了至少6个三分，其中2场比赛更是投中了8个三分。与此同时，他也是球队的优秀外线防守者，他经常要去防守对方球队的优秀外线球员。克拉布期待可以在今年夏天跟篮网的训练师一起提升他的技术，在接下来的赛季他更有野心。

提升空间

克拉布拥有可以在球场攻防两端都产生质的影响的能力，但是要成为这样的球员，他需要为此付出很多努力。他的场均得分（13.2分）排名球队第四，如果他能够将自己的投篮命中率（40.7%）提升到他目前的职业生涯平均水平（44%），这将会提升他的场均得分。

想要做到这一点，他需要做的更多的就是攻击篮筐。克拉布大多数的投篮都来自于三分，他场均会出手7.1个三分。他在今年面对夏洛特（3月8日）和底特律（2月7日）的比赛中，他更好地平衡了突破和投射的比例，两场比赛他分别得到了29分和34分，克拉布在今后需要更好地平衡突破和投射。​​​​