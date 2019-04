Resumen de Temporada 2019: Brandon Ingram

RESUMEN DE TEMPORADA



La tercera temporada de Brandon Ingram en la NBA se vio rápidamente interrumpida por una suspensión de cuatro juegos debido a una pelea en el segundo juego del año, y luego nuevamente en diciembre cuando sufrió un esguince de tobillo y se perdió los siguientes siete partidos.

Sin embargo, él empezó a jugar consistentemente en gran nivel en enero y comienzos de febrero – en medio de una catarata de lesiones de sus compañeros y rumores de canje – antes de explotar tras el receso por el Juego de Estrellas.

El oriundo de Kinston (Carolina del Norte) dejó de preocuparse por como encajar con sus compañeros, y solo se dedicó a jugar. En seis partidos, Ingram promedió 27.8 puntos en 57% de cancha (52.9% en triples), aportando también 7.5 rebotes y 2.5 asistencias en 37.2 minutos por juego.

“Lo que me ayudó fue la adversidad a lo largo de todo el año”, dijo en su entrevista de salida. “Esa era la imagen de lo que quería para empezar la temporada, pero por eso continúo trabajando duro cada día, para repetir una y otra vez lo que estaba tratando de hacer al final de la temporada. Creo que fue un cambio de mentalidad”.

“Fue solo jugar al básquet, utilizar mis habilidades, y usar la memoria muscular de todo lo que disparé en el gimnasio, las mañanas y noches que vine al gimnasio. Fue ir a los juegos y hacerlo a las 7:30 p.m. en lugar de la hora a la que venía (al centro de prácticas)…eso me dio más confianza para hacer algunas de las cosas que puedo hacer”.

Y cuando pareció que Ingram estaba despegando, él sintió un tirón bajo su axila que hizo que le realizaran estudios – para llevar eventualmente al diagnóstico de un coágulo sanguíneo. Él luego se sometería a una operación para aliviar el síndrome del opérculo torácico el 16 de marzo, poniéndole fin a su temporada tras 52 partidos.

Inicialmente había miedo a lo desconocido, pero Ingram se mostró contento de que se lo detectaron temprano, y además optimista de poder regresar a la actividad sin limitaciones este verano. Él todavía está adolorido por la cirugía, y todavía no ha vuelto a hacer actividades de baloncesto.

“La recuperación ha dejado su huella, pero día a día me siento mejor”, confesó. “El proceso está avanzando rápido y me he estado sintiendo bien”.

B.I. scoops it high off the glass for the circus shot!#LakeShow (: TNT) pic.twitter.com/bUA2LhsUWW — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 22, 2019

NUMERITOS

3: Jugadores en la NBA Sub-21 en promediar más puntos que los 18.3 de Ingram: Luka Doncic (21.2), John Collins (19.5) y Trae Young (19.1).

27.8: Los puntos por partido promediados en seis juegos tras el Juego de Estrellas. Los excelentes promedios en tiros de cancha lo hacen difícil de replicar, pero el número es lo suficientemente fuerte como para que incluso una pequeña merma lo mantenga como un fantástico anotador a los 21 años.

B.I. using every inch of that 7'3" wingspan to get the rim.#LakeShow (: @SpectrumSN) pic.twitter.com/9QRNVeoBTe — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 3, 2019

LO QUE SE VIENE

Quizás Ingram lo describió mejor que nadie: “En general estoy tratando de descifrar la manera más rápida para ponerme saludable”.

Su completa recuperación es aquí lo más importante. Está claro que hay áreas en las que debe seguir mejorando, como el tiro de tres puntos (33% en 1.8 tiros por partido), y su fortaleza muscular. Él cuenta con todas las herramientas, una vez que esté saludable y pueda volver al gimnasio. Sin dudas fue una temporada difícil para el ex Duke, pero él cree que la adversidad lo ayudará en el futuro.

“Me ha dado una mejor perspectiva de vida”, dijo. “Sin el baloncesto, no tengo idea qué hacer, así que me da motivación extra. Cuando vuelva al gimnasio, será emocionante para mí incluso agarrar una pelota”.

Cuando eso suceda, él apuntará al nivel que mostró en esos últimos seis juegos, más allá de que haya sido una muestra pequeña.

“Es alentador, porque pensé que debía haber jugado así toda la temporada”, concluyó. “Me puse la vara, no para ustedes, sino para mí mismo, sabiendo que no podía venir con lo mismo que vine el año pasado. Tengo que estar preparado, tengo que estar listo para liderar con el ejemplo”.