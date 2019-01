Lakers caen sin atenuantes en su visita a Minnesota

EL SEGUNDO – A los Lakers les faltó fuego.

El mensaje de Luke Walton ilustró la diferencia entre las derrotas ajustadas que los Lakers venían de sufrir ante Thunder y Knicks, y la paliza que vivieron a manos de los Timberwolves el domingo por la tarde.

Las ausencias de LeBron James, Rajon Rondo, y Kyle Kuzma se notaron en gran forma ante un equipo de Minnesota de buen presente, pero también quedó en evidencia la actitud de los que estuvieron presentes en el Target Center.

El pleno del quinteto titular tuvo un partido para el olvido, comenzando por Brandon Ingram (13 puntos en 5/16 de cancha) y Lonzo Ball (sin puntos, con cuatro asistencias y seis rebotes).

Las dos selecciones No. 2 del Draft no pudieron hacer demasiado para cambiarle el rumbo a un partido que se volvió demasiado cuesta arriba casi desde el salto inicial. Y es que tras un tiro libre de Ivica Zubac en la primera posesión del juego, los laguneros permitieron una ráfaga de 22-2.

“Lo están intentando pero son jóvenes, y llega a punto donde necesitamos más pasión, necesitamos más pelea”, resumió Walton. “Eso no es anotar más, es zambullirse por balones sueltos, es comunicarse más alto”.

Luke Walton on the #Lakers slow start, playing shorthanded and what he's seen from Ingram and Lonzo. pic.twitter.com/WQtuDLO7B2