Lakers buscan comenzar el 2019 con el pie derecho

EL SEGUNDO – La travesía hacia a los playoffs no se detiene.

Tras darle descanso al plantel el lunes, Luke Walton y los Lakers volvieron al trabajo formal el 1 de enero de cara al duelo ante Oklahoma City Thunder.

El entrenador de los laguneros sabe que se les viene el equipo con la mejor defensa de la NBA (99.9 puntos permitidos cada 100 posesiones) – un conjunto con el que además comparten el tercer puesto en la tabla de ofensivas más rápidas de la NBA.

Walton reconoció que el triunfo del domingo ante Sacramento fue un alivio para el equipo, pero que todavía queda mucho trabajo por delante.

“Fue bueno para nosotros”, aseguró. “Sabemos que fue un juego y una linda victoria, pero ahora se trata de reenfocarnos y mejorar. Hicimos muchas cosas desprolijas en ese juego, y fuimos afortunados de poder ganarlo, pero hay muchas cosas que podríamos y deberíamos hacer mejor. Cosas que hicimos mejor en realidad cuando jugamos en Sacramento. Debemos limpiar eso porque se viene un equipo realmente bueno”.

El entrenador señaló la transición defensiva como un área en la que han mermado su producción en los últimos partidos – acusando una mezcla de exceso de agresividad y lapsos energéticos.

“No es solo esfuerzo, también es los muchachos atacando el tablero ofensivo”, indicó. “Le damos un poco más de luz verde a algunos y no a otros, pero no puede ser imprudente. Si no tienes una línea directa a la bola, debes regresar”.

Luke Walton habló de la mentalidad ofensiva de Brandon Ingram y las areas a corregir de cara al duelo ante OKC: pic.twitter.com/ZVGkGw2KqP — Los Lakers (@LosLakers) January 1, 2019

Por su parte, Lance Stephenson confesó que la adaptación a la vida sin LeBron James no fue fácil al comienzo, pero que el proceso va en la dirección correcta.

“Fue definitivamente difícil”, opinó. “Nuestro mejor jugador está fuera, y ahí es cuando debemos unirnos y hacer las jugadas pequeñas, y comunicarnos más.

Tenemos grandes zapatos que llenar. Creo que estamos haciendo un buen trabajo hasta ahora y debemos seguir adelante”.

El veterano apuntó que extrañan la voz y el liderazgo de James, pero que esto pondrá a prueba a los otros miembros importantes del plantel.

“Es difícil porque te falta tu líder”, dijo. “Necesitamos eso porque necesitamos que los jóvenes sepan que quizás algún día no lo tengamos. Tenemos que hablar más fuerte y practicarlo y repetirlo”.

Eso claramente no es un problema para Stephenson, quien se considera entre los que más hablan del equipo. El escolta contó que en las prácticas él es de los que más retan a sus compañeros, con JaVale McGee y Rajon Rondo completando el podio. Entre los jóvenes, Josh Hart lleva la batuta, y el objetivo de los veteranos es que Lonzo Ball se sume más a los intercambios.

“Estamos tratando de que Lonzo le hable un poco de basura a la gente pero está haciendo un buen trabajo”, avisó.

@StephensonLance habló de la necesidad de comunicarse más ante la ausencia de LeBron James: pic.twitter.com/KUupEt2brw — Los Lakers (@LosLakers) January 1, 2019

Stephenson también se mostró orgulloso por las mejoras en su tiro de larga distancia. El oriundo de Brooklyn está disparando 40.2 por ciento en triples esta temporada tras promediar 28.9 con Indiana en 2017-18. La clave es simple:

“Disparar mucho, disparar a velocidad de juego, disparar saltando derecho”, contó. “Mi entrenador de tiro está haciendo un gran trabajo. Jesse (Mermuys, entrenador asistente) me empuja todos los días, hace que llegue temprano y me quede hasta tarde. Está haciendo un gran trabajo con eso”.