Lakers sacaron la casta en triunfazo en Oklahoma City

“Definitivamente un inflador de confianza”.

Así describió Kyle Kuzma la tremenda victoria que se robaron los Lakers el jueves por la noche en el Chesapeake Arena de Oklahoma City.

Y es que los laguneros, tras encontrarse en un pozo de 17 puntos debido a otro comienzo en falso, ofrecieron una indudable muestra de corazón y básquet para vencer a uno de los mejores equipos de la NBA.

El triunfo, concretado a lo largo de unos 53 minutos equivalentes a una montaña rusa, se terminó justificando en un tiempo suplementario soberbio – con una clase magistral de los jóvenes del plantel.

Luke Walton, afónico y despeinado, no ocultó su satisfacción.

“Estoy realmente orgulloso de la manera que los muchachos pelearon, pelearon, pelearon y encontraron la manera de ganar este juego”, aseguró.

Los Lakers se recuperaron de un déficit tempranero para concretar una de sus mejores victorias de la temporada: pic.twitter.com/BzCJEyXpl7 — Los Lakers (@LosLakers) January 18, 2019

El partido realmente lo tuvo todo, con dos ofensivas inspiradas y demoledoras. OKC pegó primero y se encaminaba a un dominio permanente, pero Walton pateó metafóricamente el tablero, y no dejó de hacer modificaciones hasta empezó a encontrar soluciones.

“Sentí que no estábamos compitiendo lo suficiente, y eso no es lo que somos como grupo”, explicó. “Creo que tenía un poco el gatillo fácil, al filo cuando pensaba que los muchachos no estaban compitiendo a un nivel aceptable. Iba a encontrar a gente que estuviera lista para hacerlo. Y todos los hicieron en distintos momentos”.

La segunda unidad respondió al reto, y los 30 puntos desde la banca al descanso fueron apenas un aviso de lo que vendría.

Ivica Zubac y Josh Hart no iban a dejar que el equipo se fuera perdedor, y ambos jugaron el encuentro como si fuera una final.

“Sin él no hubiéramos estado ni cerca de ganar ese juego, y Zu obviamente fue gigante para nosotros”, recalcó el entrenador.

@ivicazubac tuvo la mejor marca de su carrera (26 puntos), además de 12 rebotes en un rol clave: pic.twitter.com/RMGVyzFs1O — Los Lakers (@LosLakers) January 18, 2019

Zubac se comió la cancha, neutralizando el efecto destructivo de Steven Adams en los rebotes, y destrozando a la defensa del Thunder en el canasto ajeno.

El croata capturó 12 rebotes, construyó docenas de cercos, y se ofreció siempre como blanco confiable y letal en ofensiva – camino a unos 26 puntos (12/14 de cancha) que son oficialmente la mejor marca de su carrera.

26 puntos en 28 minutos. El fue una fiera ante el Thunder pic.twitter.com/xdoV4JuaCy — Los Lakers (@LosLakers) January 18, 2019

“Zubac fue gigante”, sentenció Lonzo Ball. “Ha sido grande para nosotros todo el año. Siempre que ha tenido minutos, ha producido. Hoy lo teníamos en la cancha y no parecía estar cansado por lo grande que es. Estoy orgulloso de él”.

El base también se deshizo en elogios hacia Hart, que aportó 12 puntos, 10 rebotes, cinco asistencias y tres robos desde la banca.

“J-Hart vino listo a jugar”, dijo Ball. “No creo que haya perdido ninguna pelota dividida. Le pedimos que haga mucho, marcar a (ala-pivots) pese a su tamaño, pero nunca se queja. Va y hace su trabajo”.

Ball también fue clave, recuperándose de un error sobre el final del tiempo regular para anotar los primeros puntos del suplementario con su cuarto triple de la noche.

El ex UCLA cerró con 18 puntos, 10 asistencias, seis rebotes, un robo y mucho liderazgo.

“Sabemos que Zo puede hacerlo”, opinó Walton. “Sabemos en lo que se puede convertir y lo instamos a que lo haga lo más seguido posible. Se puede ver cuando tiene esa confianza…puede hacer un poquito de todo cuando se siente así”.

Déficit de 17 puntos. Territorio enemigo. TV nacional.



Lonzo estuvo a la altura. #LakeShow⁠ ⁠ pic.twitter.com/9xowqnfecV — Los Lakers (@LosLakers) January 18, 2019

El repaso se puede extender al resto de la plantilla. Brandon Ingram repartió 11 asistencias para alcanzar una nueva marca personal. Kentavious Caldwell-Pope disparó 3/4 en triples y sumó 13 puntos.

En total fueron 12 jugadores distintos los que colaboraron en el marcador final, aunque ninguno superó los 32 puntos de un Kuzma poseído.

El de Flint calibró la mira en el tiro de larga distancia (7/12 en triples) y explotó con 32 puntos para liderar a los de púrpura y dorado.

@kylekuzma lideró a los Lakers con 32 puntos y 8 rebotes: pic.twitter.com/ZMVt5If4E2 — Los Lakers (@LosLakers) January 18, 2019

Sufrir para gozar, y vaya si esta victoria será festejada.

“Especialmente ganarle a un buen equipo como ese, en su casa, en suplementario, con las probabilidades en contra”, concluyó Ball. “Luke perdió la voz, así que sé que hizo el mejor trabajo de dirigirnos que pudo, y todos lo hicimos juntos”.