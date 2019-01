Absolutamente Letal: Cómo Kuzma Metió 41 en 3 Cuartos

NOTA ORIGINAL DE JOEY RAMIREZ

Perdónenlo a Kyle Kuzma, él creció en Michigan.

El oriundo de Flint admitió que su “más preciado” recuerdo basquetbolístico es cuando los Detroit Pistons vencieron a los Lakers en las Finales de 2004. “Qué coincidencia”, dijo entre risas.

De lo que no queda duda es de la lealtad de Kuzma, que destrozó al equipo de su ciudad el miércoles, anotándoles 41 puntos – la mejor marca de su carrera – y necesitando solo tres cuartos para lograrlo.

“Si me hubieras dicho hace dos años en la universidad que iba a anotar 40 con los Lakers, probablemente no te hubiera creído”, dijo Kuzma. “Un poco loco”.

Lo mismo se podría decir si se lo hubieran mencionado a Kuzma hace dos días, cuando disparó 4/20 contra Dallas.

Sin embargo, el producto de la Universidad de Utah hizo planes cuando regresó a L.A., visitando el UCLA Health Training Center en el día libre del equipo y practicando 500 tiros en preparación al duelo con los Pistons.

“Él estuvo trabajando en su tiro y en su forma, de lo que ha visto en el análisis de su tiro y tratando de perfeccionarlo”, dijo Luke Walton. “No es que salió y tuvo una noche encendida. Él dedicó el trabajo”.

La práctica pagó dividendos. Él anotó 41 puntos en solo 29 minutos, descansando todo el cuarto periodo con el partido definido.

Kuzma anotó 22 solo en el tercer cuarto, incluyendo cuatro de sus cinco triples. Eso fue especialmente bueno teniendo en cuenta que el ala-pivot – que disparó 36.6 por ciento de larga distancia como novato – llegó al juego tirando solo 29.7 desde más allá del arco (antes de subirlo a 30.6).

“Sé que soy un gran tirador”, aseguró Kuzma. “Mi porcentaje quizás no lo refleje, pero siempre estoy confiado tirando, y siempre estoy en el gimnasio trabajando cada día. Hoy dio resultados”.

