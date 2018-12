Lakers tienen con qué suplir la baja temporal de LeBron

EL SEGUNDO – LeBron James y los Lakers se salvaron de un problema mayor.

Como dijo el astro en su cuenta de Instagram el miércoles por la mañana, James “esquivó una bala”. Eso se confirmó tras someterse a una resonancia magnética, que confirmó una distensión en la ingle izquierda, pero descartó una lesión de más gravedad.

Dodged a bullet! Sheesh. to the almighty above! #BackInNoTime