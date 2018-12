LeBron y las pérdidas: “Tenemos que ser más cuidadosos”

EL SEGUNDO – LeBron James habló con los medios de comunicación tras la sesión del martes en el UCLA Health Training Center y tocó varios temas interesantes.

El astro se mostró contento con la labor defensiva del equipo, ofreció su teoría acerca del número elevado de pérdidas en las últimas semanas, y opinó la importancia de monitorear sus minutos para poder darle espacio a los jugadores jóvenes.

King James, de buen humor, dijo que lo que más le gustó de los últimos partidos es que los ganaron. Los Lakers están 14-9 en la temporada tras ganar 10 de sus últimos 13 encuentros.

La clave, según él, está en la defensa. Los Lakers ya tienen la séptima mejor defensa de la NBA, permitiendo 106.1 puntos cada 100 posesiones, según NBA.com/Stats.

Los Lakers ya tienen la ma mejor defensa de la liga, según @NBAcom pic.twitter.com/R0Gu5DHwJI — Los Lakers (@LosLakers) December 4, 2018

Sin embargo, siempre se puede mejorar. Los Lakers promedian 16.1 pérdidas por partido, la cuarta mayor cantidad en la liga. Incluso, en los últimos cinco juegos, ese número ha subido a 17.0. James explicó las posibles razones.

“Tenemos que ser más cuidadosos con la pelota, eso es todo”, resumió. “A veces tendrás pérdidas en las que en realidad estás tratando de hacer la jugada correcta. A veces tendrás pérdidas por ser muy generoso, y otras veces son solo descuidadas y no forzadas. Es una combinación de muchas cosas, pero me gusta donde estamos, y que estamos pensando en pasar la bola e involucrar a todos. Eso no es un problema”.

ENTRE EL ESPÍRITU COMPETITIVO Y PENSAR A LARGO PLAZO

El oriundo de Ohio también se hizo de los comentarios que hicieron Kobe Bryant y Magic Johnson en un evento el lunes por la noche. Las leyendas de los Lakers tocaron el tema de los minutos de James, y de la necesidad de no abusar de su disponibilidad.

“No sé lo que es hacer demasiado en realidad, para ser honesto”, dijo James. “Solo juego mi juego. Entiendo la lógica detrás de eso, entiendo lo que Magic y Kobe están diciendo, porque debemos seguir desarrollando a los jugadores jóvenes. Queremos ver cuánto pueden crecer y que sean lo mejor que puedan ser”.

@KingJames dio su teoría acerca de las pérdidas del equipo y habló de las mejoras en defensa: pic.twitter.com/7ovYQlblDX — Los Lakers (@LosLakers) December 4, 2018

King James reconoció que, a largo plazo, lo mejor para la franquicia es cuidar sus minutos, ya que eso además va de la mano con el desarrollo de jóvenes valores como Brandon Ingram, Lonzo Ball, y Kyle Kuzma.

“Magic y Kobe saben quien soy, yo sé quien soy, y saben lo que tendrán de mí”, avisó. “Saben lo que tendrán de mí cada juego. ¿Voy a jugar bien todos los partidos o disparar bien? No, pero saben quién soy, y cuando llegue la hora de la verdad, saben quién va a estar ahí. Tenemos a jugadores que queremos seguir desarrollando, y que van a mejorar y mejorar con la experiencia, porque no han tenido mucha experiencia, pero la gente lo está exagerando, diciendo ¿para qué vas a tener a LeBron si no lo vas a usar? No entienden la lógica detrás de eso”.

James ha disputado los 23 partidos de esta temporada, al ritmo de 36.2 minutos por noche – la cifra más baja de su carrera. Luke Walton ha sido extremadamente consistente al respecto, evitando obligar al astro a jugar todo el cuarto periodo, por ejemplo. Los números lo avalan, ya que James ha jugado 34.2 en los últimos 10 partidos.

Y sobre todas las cosas, todos parecen estar en la misma página.

“Quiero jugar los 48 minutos del partido, en serio, pero no va a suceder”, aseguró. “No es inteligente, de parte de nadie. Pero ese es mi lado competitivo. Si le preguntas a cualquier tipo competitivo que ha estado en mi lugar, si les gusta salir, y nadie va a decir que si. Pero al final del día, debes hacer lo que es mejor para el equipo, y debes protegerte también. Amo todo lo que está pasando con este club y esta franquicia desde que llegué aquí”.