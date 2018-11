Analizando el progreso del equipo tras 20 partidos

EL SEGUNDO – Que los Lakers han mejorado, de eso no quedan dudas.

Luke Walton contó el miércoles que su cuerpo técnico y él dividen la temporada en grupos de 10 partidos, y el juego del martes por la noche en Denver fue el último de la segunda muestra de la temporada.

Por eso, tras 20 encuentros disputados, vale la pena analizar la evolución de un equipo que ha sufrido una dramática metamorfosis entre los primeros 10 juegos y la siguiente decena. Los resultados son buenos, y el equipo ha mostrado señales alentadoras exactamente en los lugares donde el entrenador ha ubicado gran parte de su atención.

Sin embargo, el estilo de juego parece haber cambiado, y un vistazo a los últimos partidos de los laguneros arrojan sentimientos encontrados.

Ambas muestras a continuación acarrean un buen número de asteriscos. Los primeros 10 juegos tuvieron las suspensiones de Brandon Ingram y Rajon Rondo; los siguientes 10 incluyen la llegada de Tyson Chandler y las lesiones de Rondo y Josh Hart. Desde lo estadístico (cortesía de NBA.com/Stats), hay que decir, las muestras siguen siendo pequeñas, pero sin dudas sirven para el análisis, sobre todo a la hora de compararlas:

Juegos Récord Eficiencia Ofensiva (Rank) Eficiencia Defensiva (Rank) Posesiones x Partido (Rank) % en Triples (Rank) Rebotes (Rank) Asistencias (Rank) Pases (Rank) Pérdidas (Rank) 1-10 4-6 108.6 (10) 110.2 (23) 108.1 (4) 28.6% (20) 44.4 (17) 25.6 (6) 274.1 (26) 15.4 (20) 11-20 7-3 102.7 (26) 102.7 (5) 103.4 (10) 35.1% (16) 47.2 (5) 22.0 (21) 259.1 (25) 16.1 (26)

“Hicimos nuestro análisis de los 10 partidos hoy, viendo dónde estamos defensivamente, comparado con dónde estábamos tras los primeros 10, y hemos mejorado mucho”, señaló Walton. “Estábamos 4-6, y ahora 7-3 en los últimos 10. Es una buena manera de medir lo que estamos haciendo y hacia adonde vamos”.

Desde lo estrictamente resultadista, los Lakers han superado las expectativas. Según la fórmula de Basketball-Reference, los angelinos deberían tener marca de 10-10, por lo que el 11-9 refleja que han encontrado la forma sacar partidos adelante que quizás deberían haber perdido.

Sin embargo, lo más impactante de la tabla es el giro de 180 grados, pasando de ser una ofensiva temible con poca resistencia en defensa, a tener un ataque anémico y una defensiva que mete miedo.

“Los números que tenemos, tenemos que ser consistentes con ellos”, agregó Walton. “Continuar valorando esas cosas con el correr de la temporada. Nuestros números ofensivos han caído…estábamos Top 5 en los primeros 10, y ahora estamos Top 5 en defensa, y lo tenemos que nivelar un poco en los próximos 10”.

Luke Walton nos cuenta el estatus de Lonzo Ball & Josh Hart, y analiza las mejoras del equipo: pic.twitter.com/5VDLhCtmmB — Los Lakers (@LosLakers) November 28, 2018

En la consistencia, precisamente, está la clave.

La llegada de Chandler ayudó a que los Lakers crezcan en la protección del canasto, y sobre todo en el rebote, algo que asentó la rotación y le permitió al equipo continuar una curva ascendente en el costado defensivo.

Sin embargo, con el correr de las semanas el equipo fue poniéndole el freno de mano al vértigo de los primeros partidos. De ser uno de los cuatro equipos más rápidos de la liga se pasó al puesto No. 10 – una merma que se ha profundizado desde la lesión de Rondo.

Walton ofreció su teoría.

“No queremos bajar el ritmo, pero tampoco lo estamos enfatizando tanto en cuanto a impulsar la bola en cada chance que tengamos”, explicó. “Primero porque estamos más enfocados en nuestra defensa ahora, y segundo porque sabemos que Rondo es una parte importante de liderar esos contragolpes, generar jugadas, poner a los jugadores en las posiciones correctas, y asegurarse de que estemos cuidando la bola. Más que nada estamos tratando de jugar baloncesto sólido”.

Lo que eso no explica es que la ofensiva no solo bajó su efectividad, sino que también se volvió más individualista. Los Lakers nunca fueron de los equipos que más pases daba a comienzos de temporada (pese al constante pedido del entrenador de dar el pase extra y de no forzar triples, incluso en contragolpes), pero ahora ya están cerca del sótano en esa faceta.

El número de pases por partido se ha desplomado a 240.2 en los seis juegos desde la fractura de Rondo. Solo Houston (de Chris Paul y James Harden) y Oklahoma City (con Russell Westbrook y Paul George) han pasado menos la bola en ese lapso.

La presencia de LeBron James es un factor. Sus Cleveland Cavaliers terminaron entre los últimos cinco equipos en pases por partidos las dos últimas temporadas. Como método de comparación, los Golden State Warriors estuvieron entre los cinco equipos que más pases dieron los últimos dos años. Ambos llegaron a las Finales de la NBA.

La realidad también marca que cuando King James se apodera de la ofensiva, los resultados muchas veces son parecidos a este:

La obra maestra de @KingJames, que terminó con 51 puntos, ocho rebotes y tres asistencias: pic.twitter.com/yMyFhtEkUh — Los Lakers (@LosLakers) November 19, 2018

Un aspecto positivo de la ofensiva es que los números en triples se han estabilizado. Una de las grandes preocupaciones del armado del plantel pasaban por la presunta falta de tiradores, y los primeros 10 juegos profundizaron esos miedos.

Sin embargo, los Lakers han escalado hasta el puesto No. 20 de la NBA con 34.7 por ciento gracias al despertar de James, Lance Stephenson y Kentavious Caldwell-Pope en esa categoría.

Se supone, además, que KCP (todavía en un 31.4 por ciento en la temporada), Kyle Kuzma (29.4) y Ingram (33.3) continuarán regresando a sus registros históricos, que en todos esos casos son ampliamente más altos que los actuales.

Una vez que eso suceda, los Lakers quizás pueda incrementar su caudal, que se ubica en el puesto No. 20 de la liga con 29.7 intentos por noche (30.8 en los últimos 10).

Y por allí pasa el misterio de los siguientes 10 partidos, un calendario que incluye partidos muy complicados (Memphis, Houston) y varios otros algo más accesibles (Phoenix, Miami).

Cinco de los próximos siete juegos serán en STAPLES Center, y además de seguir sumando victorias (y sobrevivir las lesiones de Rondo, Hart y Lonzo Ball), el gran objetivo pasa por acercarse a un equilibrio que le de al equipo una identidad más clara. Con eso se podrá volver a jugar rápido, y los Lakers podrán sentar sus propios términos más a menudo.

“Estamos haciendo un esfuerzo a conciencia de encontrar consistencia, y luego de a poco volver a subir el ritmo”, resumió Walton.