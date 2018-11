Lakers vuelven a hacer de la defensa su castillo

EL SEGUNDO – Tras 18 juegos, la cantidad de interrogantes sigue superando el número de certezas a la hora de analizar a los Lakers.

Sin embargo, si hay algo que va tomando forma cada vez más clara es la defensa de los laguneros – la especialidad de un Luke Walton que nuevamente está haciendo que un plantel joven y ecléctico logre plasmar en la cancha los conceptos que se enseñan todos los días en el UCLA Health Training Center.

En la temporada 2017-18, los de púrpura y dorado tuvieron a una de las mejores 10 defensas de la NBA durante gran parte de la temporada, acabando en el puesto No. 12 (105.6 puntos permitidos cada 100 posesiones) tras un cierre plagado de lesiones de la mayoría de sus figuras.

Esta vez, ya sin Julius Randle y Brook Lopez pero con veteranos como Tyson Chandler, JaVale McGee, y Rajon Rondo, Walton decidió redoblar la apuesta. Sus dirigidos aceptaron el reto – terminar entre las mejores 10 defensas de la NBA.

Con un equipo prácticamente nuevo, y en un ambiente en el que cada vez se juega más rápido, el único camino hacia lograrlo es el del trabajo incesante.

“Debes quererlo, y estar dispuesto a trabajar, y nuestros muchachos lo hacen”, aseguró el estratega de los Lakers. “Y luego es cuestión de repeticiones, como todo en los deportes. Debes trabajar duro hacia eso, y los muchachos lo hacen. Ya sea en una práctica de tiro cuando hacemos un ejercicio defensivo, o en un entrenamiento. Tenemos muchachos que hicieron un compromiso con ellos mismos y con el grupo sobre lo que quieren ser defensivamente este año, y están trabajando hacia eso”.

Lonzo Ball también está dejando su huella. Aquí, en modo perro de presa, intercambiando marcas hasta conseguir el robo ante el Magic (cortesía @JoeyARamirez): pic.twitter.com/EGDYkX2mNj — Rodrigo Azurmendi (@RodAzurmendi) November 24, 2018

Está claro que el comienzo de temporada no fue ideal, y la merma en el nivel defensivo se tradujo rápidamente en la tabla de posiciones. Los Lakers comenzaron la temporada con marca de 2-5, merodeando por el sótano en eficiencia defensiva.

Sin embargo, la llegada de Chandler, y el simple paso del tiempo, están dando los resultados esperados – incluso antes de lo que muchos esperaban.

“Cada juego es una oportunidad para que nosotros mejoremos, y un punto de enseñanza para nosotros”, resaltó LeBron James. “Y estamos aprendiendo. Es un proceso para nuestro club. A todos les gusta lo inmediato, pero la grandeza no se aprecia de esa forma. Tienes que mejorar tus hábitos, mejorar y mejorar cada mes, y hasta ahora lo hemos hecho esta temporada”.

Esto es lo que viene haciendo Josh Hart, cada vez más cómodo en la defensa interior (cortesía de @JoeyARamirez): pic.twitter.com/9b1RSVfZoI — Rodrigo Azurmendi (@RodAzurmendi) November 24, 2018

El sudor y el compromiso van dando resultados. Tras el partido del viernes, en el que los Lakers dejaron a Utah Jazz en 83 puntos, los laguneros se quedaron a 0.1 puntos por cada 100 posesiones del Top 10 de la NBA en eficiencia defensiva.

Si, esa ínfima distancia los separa de Dallas Mavericks, Detroit Pistons, y Golden State Warriors, quienes se encuentran en un triple empate en la codiciada décima posición (106.1 puntos por cada 100 posesiones), según NBA.com/Stats.

King James es de medir el progreso semana a semana, con la intención de siempre dar pasos en la dirección correcta.

Walton es muy parecido, y no se desvía de su discurso.

“Estamos mejorando”, fue lo que dijo después de la novena victorias en sus últimos 11 juegos. Esos resultados le dan credibilidad a un entrenador que entonaba el mismo mensaje cuando las victorias no llegaban aún en octubre.

Por eso no hay que confundir el análisis con el eterno optimismo de Walton. Él ya declaraba que el equipo estaba mejorando incluso antes que los resultados le dieran la razón. Y ahora, con el equipo con marca de 11-7 y a una victoria del primer puesto de la Conferencia Oeste, está claro que sí tenía razón.

Y poco hace pensar que este progreso se detendrá. En los últimos 11 partidos, los Lakers tienen la quinta mejor defensa de la NBA (102.4 puntos permitidos cada 100 posesiones).

Los números son aún mejores desde el 7 de noviembre, el día del debut de Chandler con L.A. Desde esa fecha, los Lakers tienen eficiencia defensiva de 100.8, solo superadas por las de Oklahoma City, Dallas y Memphis. Además, el 42.3 por ciento en tiros de cancha permitido a sus rivales es el segundo más bajo de la NBA.

Todo eso ahora con Rondo lesionado, con James jugando la menor cantidad de minutos de su carrera, con un McGee que superará a mediados de diciembre su cantidad de minutos de toda la temporada pasada, con Josh Hart y Kyle Kuzma bastante irregulares, y muchos otros factores todavía en el aire.

La realidad es que los Lakers están un franco ascenso, y mientras tanto, también encuentran la forma de ganar partidos, evitando quedar relegados en una conferencia brutal.

“Al final del día, cuando no estás jugando bien ofensivamente, no puedes dejar que eso te frene de (defender)”, recalcó James. “Esa es una señal de un equipo que está creciendo. Incluso con un equipo joven, a veces te puedes distraer cuando no estás haciendo bien las cosas ofensivamente, y dejas que tu defensa te perjudique. Eso no sucedió (ante el Jazz), y es un paso en la dirección correcta para nuestro club”.