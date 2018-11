Un Lonzo Ball diferente en 5 jugadas puntuales

EL SEGUNDO – ¡Bienvenido, Lonzo Ball!

Tras un largo verano de rehabilitación y un comienzo de temporada irregular, el oriundo de Chino Hills redondeó el miércoles su mejor partido de la temporada, recordándole al mundo de todo lo que es capaz.

El ex UCLA venía quizás de su peor fin de semana como profesional, acumulando un total de dos puntos en 50 minutos, con 1/11 en tiros de cancha. Los Lakers perdieron en Orlando y luego ganaron en Miami con una performance espléndida de LeBron James, quien se llevó los reflectores con sus 51 puntos y de paso le dio reparo al base, que pudo pasar desapercibido.

Sin embargo, se sabe que a mediano y largo plazo los laguneros necesitan, como mínimo, al Ball de la temporada 2017-18, esa mezcla calibrada de defensa férrea, rebote abundante y manejo de pelota firme – conduciendo al equipo sin monopolizar el balón, y brillando al hacer brillar a sus compañeros.

Eso fue precisamente lo que se pudo ver el miércoles en Cleveland, y el gran nivel del armador le dio un dramático salto de calidad al equipo de Luke Walton.

A continuación les mostramos cinco jugadas puntuales en las que Ball impactó el juego, con comentarios suyos y/o de sus compañeros al respecto:

Lonzo vio luz y subió... pic.twitter.com/srzLhceBRQ — Los Lakers (@LosLakers) November 22, 2018

“Me encantó”, reconoció Walton. “Me encantó. Fue una de mis partes favoritas del partido – cuánto atacó el aro, incluso las que no terminó. No me importó. Solo verlo atacar, ser físico y hacer jugadas, (porque) él tiene un don para eso. Verlo de cierta forma tomar ese siguiente paso fue realmente positivo para nosotros”.

Con un simple amague, Ball utilizó esa fracción de segundo de duda de Rodney Hood, quien prefirió salir a la parte alta del arco a tapar un potencial triple de Brandon Ingram – dejando al base libre para atacar a Cedi Osman uno contra uno.

Gran parte de la efectividad en la cercanía del aro depende de la violencia y decisión con la que se ataca, y el convencimiento propio de Ball hizo que Tristan Thompson nunca abandonara el lado débil para doblegar la marca.

Resultado:

L O N Z O B A L L — Los Lakers (@LosLakers) November 22, 2018

Ball salió enchufado desde el vestuario, y en los primeros minutos de la noche ya se veía que sería protagonista.

Sus combinaciones con Kyle Kuzma en el pick and roll fueron una clara señal:

“Fue gigante”, resumió Kuzma. “Siempre hablamos de que sea más agresivo, porque Zo es tan pasivo, porque es un armador generoso, pero necesitamos que venga a anotar. Él atacando en transición realmente nos ayudó en este partido”.

Y con el correr de la noche, el base fue creciendo en confianza.

En esta secuencia, Ball recibe el pase largo de JaVale McGee, y para entonces ya sabía exactamente lo que pedía la jugada.

La penetración resultó un 2+1, generando el que fue apenas su tiro libre No. 14 de la temporada. El armador lo erró (dispara 57.1 por ciento en esa faceta en la temporada), pero su puntería en esas situaciones, ahora mismo, es menos importante que el hecho de conseguirlas.

“Estoy tratando de llegar al aro”, confesó. “No he estado tirando muy bien, y para combatirlo traté de ir al aro y generar algunas faltas”.

Ball había disparado 0/7 en triples en sus últimos dos partidos, y su tiro en general ha sufrido los vaivenes del resto de su juego.

En Cleveland, él disparó 1/2 y elevó su porcentaje a 34.7 en la temporada.

“Es lo que le vengo diciendo… ‘¡hombre, solo sé agresivo!’”, dijo McGee.

Sin embargo, su juego pasa por otro lado.

Decisiones rápidas y agresividad hacia el canasto. Sus compañeros lo conocen así, y reaccionan de manera acorde.

El mejor ejemplo es esta secuencia:

McGee se lleva una buena parte del crédito, ya que corre hacia la parte alta de la llave, cumpliendo el propósito de atraer su marca y liberándole la zona a Ball, que recibe en la esquina y tiene camino directo al aro por la línea de base.

Allí el pivot aborta su camino mentiroso hacia una cortina que ya no es necesaria, y vuelve por sus pasos para darle a Ball un blanco perfecto: a la carrera y por el medio de la pintura. La definición de McGee, cambiando de mano en el aire, merece además todos los aplausos.

“Cuando impulsa el ritmo, él hace que todos quieran correr en la cancha, porque si lo hace, él definitivamente tiene el coeficiente de baloncesto para pasar la bola, y creo que nos hace un mejor equipo”, opinó con toda Brandon Ingram.

Los Lakers dispararon 51.3 por ciento en tiros de cancha y sacaron adelante un partido en el que el rival perdió apenas tres balones y tuvo 24 tiros más al canasto.

Eso no sucede (ni tampoco el 56-32 en la pintura) sin un Ball más agresivo – la versión que todos le vienen pidiendo, y que los Lakers saben que necesitan para convertirse en serios candidatos.