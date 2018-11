Lakers firman al pivot Tyson Chandler

EL SEGUNDO – Los Angeles Lakers han firmado al pivot Tyson Chandler, según anunció hoy el gerente general Rob Pelinka. Por política del equipo, los términos del vínculo no fueron difundidos.

Actualmente en su temporada No. 18 en la NBA, Chandler tiene promedios en su carrera de 8.6 puntos (59.6 por ciento en tiros de cancha), 9.3 rebotes, y 1.2 tapones en 1,086 juegos en su carrera (875 como titular) con Chicago, New Orleans, Charlotte, Dallas, New York y Phoenix. Al disparar por encima del 55 porr ciento de cancha en cada una de sus últimas 13 temporadas, Chandler se ubica actualmente tercero en la historia de la NBA en esa categoría (mínimo de 2,000 canastas anotadas).

"Tras observar nuestro plantel durante los primeros 10 juegos de esta joven temporada, una de las áreas que Earvin y yo hablamos con Luke fue el deseo de mejorar la defensa interior y el rebote", dijo Pelinka. "Estamos emocionados por la experiencia de campeonato que Tyson le traerá a nuestro equipo de los Lakers, que solidificará nuestro liderazgo veterano, y ayudará a moldear de forma positiva a nuestro núcleo joven. Estamos encantados de que Tyson se una a nosotros en el camino hacia nuestras metas como equipo".

Chandler fue nombrado el Jugador Defensivo del Año en la temporada 2011-12, siendo elegido al Tercer Equipo de la NBA. El pivot, quien fue seleccionado tres veces a los Equipos Defensivos de la NBA (2010-13) y al Juego de Estrellas de 2013, fue miembro del equipo campeón de Dallas Mavericks en 2011, y ganó la medalla dorada con la Selección de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.