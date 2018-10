Pérdidas, rebotes ofensivos condenan a Lakers en Minnesota

EL SEGUNDO – Una derrota frustrante.

Eso es lo que sufrieron los Lakers el lunes por la noche en Minnesota, en otro encuentro en el que hicieron suficientes cosas de manera satisfactoria como para volver a casa con un triunfo.

Y es que la defensa logró dejar a los Timberwolves en un 42.9 por ciento en tiros de cancha y la ofensiva anotó 120 tantos, pero a la postre eso sigue sin alcanzar.

“Los mantuvimos en un 42 por ciento de cancha”, se lamentó LeBron James. “Todos sabemos que Jimmy (Butler) metió algunos tiros importantes en el cuarto periodo. Mantienes a un equipo en 42 por ciento de la cancha en su cancha pero les das 20 rebotes ofensivos y les permites puntos de segunda jugada, y son capaces de anotar 18 puntos en tus pérdidas, así no vas a ganar muchos juegos”.

Los Lakers tuvieron ocho pérdidas en el primer cuarto y 18 a lo largo de la noche. A eso se le sumaron los 20 rebotes ofensivos del rival, con Karl-Anthony Towns capturando nueve de ellos.

Sin embargo, el equipo batalló y siempre se mantuvo en el partido, incluso llegando al cuarto periodo un punto por delante.

LeBron James volvió a marcar el camino, y terminó con 29 puntos, 10 rebotes y siete asistencias.

Pero a la postre, algunas falencias conocidas volvieron a ser el talón de Aquiles.

“Es difícil ganar partidos cuando mandas al otro equipo a la línea 30 veces”, señaló Luke Walton.

Los Timberwolves tuvieron el doble de tiros libres (30-15), con los Lakers cometiendo 10 faltas más (24-14) a lo largo de la noche.

“Tenemos que mejorar”, resumió James. “Hablamos de paciencia, pero no puede repetirse la misma cosa. Hacer las mismas cosas una y otra y otra vez y esperar un resultado distinto, eso es demencia. Tenemos que mejorar”.

Eso empañó un gran regreso de Brandon Ingram, quien anotó 24 puntos en 25 minutos pese a sufrir problemas de faltas toda la noche.

El alero se lució ofensivamente, disparando 9/18 de cancha, incluyendo un excelente 3/5 desde larga distancia.

“Nos da otro anotador, otro porta balón, y tuvo un gran tapón sobre Jimmy en el cuarto (periodo)…pero estuvo con problemas de faltas y eso definitivamente afectó su juego y al equipo”.

Los laguneros tuvieron a seis jugadores en dobles dígitos, incluyendo a Kyle Kuzma (19), JaVale McGee (13), y a Rajon Rondo (13 puntos y ocho asistencias) y Lance Stephenson (11 puntos y tres robos) desde la banca.

Además, los angelinos superaron a su oponente en la pintura (66-48). Sin embargo, el equipo no pudo evitar sumar su quinta derrota de la temporada.

“Somos lo suficientemente buenos como para ganar muchos de estos juegos pero nos estamos matando solos en varios de ellos”, sentenció Walton.

