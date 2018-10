Stephenson guía el primer triunfo de la temporada de Lakers

Paliza por donde se lo mire.

Eso fue lo que le propinaron los Lakers a los Phoenix Suns el miércoles por la noche para alzarse con su primer triunfo de la temporada.

Desde lo individual y lo colectivo. Exagerando virtudes y corrigiendo falencias. De principio a fin.

Un segundo cuarto de 44 puntos abrió la lata y el resto fue un cúmulo de secuencias en la que el equipo logró sacarse la frustración de tres derrotas al hilo – asegurándose de que este partido no se les iba a escapar, y que no habría sorpresas en la noche arizoniana.

“Creo que fue nuestra intensidad defensiva”, opinó Luke Walton.

El arquitecto de ese pasaje crucial fue Lance Stephenson, quien anotó cuatro de las primeras cinco canastas del segundo parcial, camino a una noche magistral en la que terminaría con 23 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias.

“Lance es fantástico para nosotros”, dijo Lonzo Ball. “Siempre trae energía. Ama jugar baloncesto y se lo ve en la cancha. Cuando entra sabes que va a darlo todo”.

“Lance siempre es fantástico”, agregó LeBron James. “Con (Rondo) estando fuera, él es nuestro armador suplente prácticamente, y controló el juego. Él tuvo gran ritmo y encontró a los muchachos. Vino con una mentalidad defensiva en el segundo cuarto y nos dio un impulso desde la banca”.

@StephensonLance fue omnipresente en la noche de Phoenix con 23 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias: pic.twitter.com/ft9ibGdcch — Los Lakers (@LosLakers) October 25, 2018

Sin embargo, el ex Indiana Pacers no fue el único. Siete de los nueve laguneros que tuvieron minutos importantes anotaron en dobles dígitos, y el funcionamiento del equipo no se resintió con la segunda unidad en cancha.

“Quiero ganar”, contó Stephenson. “Eso es lo que me impulsó. Quiero ganar demasiado”.

Todos tuvieron su momento. Desde Svi Mykhailiuk anotando su primer triple en la NBA hasta Kentavious Caldwell-Pope aportando 14 puntos, pasando por otros 20 minutos de oro de Johnathan Williams en su segundo partido con los Lakers.

Y los titulares, está claro, dieron una función demoledora. LeBron James (19 puntos, 10 asistencias y siete rebotes) se dedicó a generar juego, y lo aprovecharon Kyle Kuzma (17 puntos) y JaVale McGee (20).

Josh Hart volvió a ser el francotirador designado (4/6 en triples para 15 puntos) en una noche en la que los Lakers dispararon un aceptable 10/28.

La ofensiva, por su parte, dio show y lo hizo de forma eficiente: 34 asistencias en 52 canastas contra apenas ocho pérdidas – solo dos en los primeros tres cuartos. Los registros en la pintura (68) y de contragolpe (27) volvieron a ser superlativos, confirmando la tendencia de la primera semana de temporada.