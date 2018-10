La cultura de Walton marca el rumbo de los Lakers

EL SEGUNDO – Rajon Rondo lo ha visto todo en sus 12 temporadas en la NBA.

Todo menos a una docena de compañeros analizando videos en un vuelo de regreso a casa tras un juego de pretemporada.

Esa fue la escena en el avión regresando desde San José tras el triunfo ante los Warriors, un vuelo que arribó a Los Ángeles ya en la madrugada del sábado.

“Me encantan nuestros jóvenes, su compromiso, la manera que estudian el juego y las ganas de aprender”, resaltó Rondo. “Le decía a LeBron (James) el otro día cuando estábamos en el avión que nunca había visto a 12 tipos mirando video en un equipo. No he visto esa cantidad en total las últimas cuatro, cinco temporadas y he estado en distintos equipos. Es algo muy refrescante para ver, su compromiso”.

El veterano ha sido extremadamente elogioso de sus compañeros, el cuerpo técnico, y la cultura de la organización – producto de la visión que Luke Walton viene plasmando desde su llegada en el verano de 2016.

“Mi prioridad cuando llegué era establecer cierto tipo de cultura y de ahí continuaremos desarrollando cómo jugamos, la ejecución y la táctica”, dijo el entrenador tras la práctica del lunes.

Rondo explicó cuáles son los factores que más le han gustado.

“Esta definitivamente es una organización en la que los jugadores están primero”, explicó Rondo. “No puedo decir que no sea la mejor para la que he jugado. (El cuerpo técnico y ayudantes) son fantásticos, te dan la bienvenida cuando llegas, hablan todo el tiempo, son educados, te preguntan si pueden hacer algo más por ti. Desde Magic (Johnson) a Rob (Pelinka), que siempre están cerca, tratando de darte aliento o lo que necesites como jugador. Siempre están dispuestos a dártelo o encontrar la forma de ayudarte dentro o fuera de la cancha”.

Rondo disputó más de ocho temporadas con los Celtics de Doc Rivers (y Brad Stevens) antes de pasar de forma más breve por Dallas, Chicago, Sacramento y New Orleans. El base además jugó dos Finales contra los Lakers, consiguiendo el título en 2008, y se ha codeado con varias de las estrellas más brillantes de su generación.

Pese a eso, la cultura de los Lakers lo ha sorprendido gratamente.

“Lo esperas de ciertos equipos, de ciertas franquicias”, avisó. “Obviamente yo jugué en Boston, y esta ha sido la mejor experiencia que he tenido desde que me fui de ahí. Los lugares que he jugado han tenido grandes organizaciones, pero ninguna toca a esta”.

Walton, obviamente, se lleva el crédito, además de Johnson y Pelinka por apoyarlo.

“Luke es un campeón”, aseguró Rondo. “Ha estado aquí durante mucho tiempo, ha estado rodeado de grandes jugadores desde hace 30-40 años. Su comportamiento, su manera de ser relajada y su sentido del humor encajan con la manera que esta organización es manejada”.

El joven estratega de los laguneros, que afrontará su tercera temporada al mando del equipo, señaló los pilares de su visión y el tiempo que lleva instalarlos.

“Le dedicamos mucho tiempo y esfuerzo”, avisó. “La cultura de un equipo, en mi experiencia, es más importante que muchas otras cosas. No sé lo que dijo, pero estoy de acuerdo con Rondo. Es una gran cultura aquí. Estamos aquí trabajando con los muchachos, creemos en las relaciones abiertas con los jugadores, tomando sus opiniones. Involucrándonos en el trabajo y dejándoles saber que nos importa. Creo que si les preguntan a los jugadores que se han ido, creo que dirían lo mismo”.

Esa filosofía se extiende a los jugadores, que la han adoptado como propia.

“Lo tengo a (Kyle Kuzma) mandándome mensajes de texto a las 12:30 de la noche, los días después de los partidos, con jugadas que está viendo en su teléfono y preguntándome qué debería hacer”, contó Walton. “De eso se trata cuando hablamos de cultura”.

Está claro que los tiempos han cambiado. Walton contó que solía pasar los viajes jugando a las cartas con Karl Malone, Gary Payton y Rick Fox. Rondo, por contrapartida, se aseguró de exprimir lo más posible a Kevin Garnett, Ray Allen, Paul Pierce, P.J. Brown, Sam Cassell y Doc Rivers, entre otros.

“Trataba de ser una esponja”, aseguró. “Y eso me recuerda a como son Kuz, (Brandon Ingram), (Lonzo Ball). Esos jóvenes me recuerdan a mí en aquella época en cuando a querer aprender tanto y hacer muchas preguntas”.

Vale aclarar que para que la cultura surja efecto también tiene que haber una audiencia receptiva, y eso es precisamente lo que los Lakers han ensamblado en su plantilla.

“Junto a la gerencia hemos hecho un gran trabajo de traer a adictos al baloncesto a la organización aquí”, señaló Walton.

La última pieza del rompecabezas es tener a líderes capaces de guiar en la cancha a los más jóvenes.

Y con James, Rondo y compañía, eso ya no será un problema.